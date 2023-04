Jay Robles, el joven camarero de 25 años que murió el pasado sábado en el incendio del restaurante madrileño Burro Canaglia, llevaba sólo una semana trabajando en este local. Su padre, Julián Robles, ha dicho esta mañana de lunes que su sueño era la música. De hecho, ha recordado, completamente en shock, que la última canción que había escrito su hijo se titulaba La habitación en llamas, como una negra y dramática premonición.

«Él sabía que iba a ocurrir esto. Escribió una canción que se llamaba La habitación en llamas y decía’lloraréis por mí’» ha explicado el padre, aún en shock. El hombre ha querido recordar además que ya perdió «a un hijo pequeñito», que tiene dos hijos más.

Julián Robles ha confirmado, además, en una entrevista a Telemadrid, su intención de denunciar lo ocurrido y ha apuntado hacia la decoración del local como factor clave del fatal desenlace. Ha añadido, no obstante, que se pondrá en contacto con la familia de la otra fallecida, una enfermera de Guecho, para ver si emprenden una estrategia.

🔴 El programa @BuenosDiasTM habla con el padre del joven fallecido en el restaurante de Manuel Becerra: «Él sabía que iba a ocurrir esto. Escribió una canción que se llamaba ‘La habitación en llamas’». En el @BuenosDiasTM 📡 DIRECTO https://t.co/Cnw7Ol5TGv #ManuelBecerra pic.twitter.com/U7OlWzyvSc — Telemadrid (@telemadrid) April 24, 2023

El padre de la víctima se ha referido a la hipótesis, todavía no confirmada por el Ayuntamiento de Madrid, de que nadie verificó si la decoración era legal, ya que representaba un peligro para los clientes: «Se hizo el permiso primero y luego se puso la decoración, y este niño (su hijo) no va a venir. No queremos joder a la empresa ni a la cadena, ni nada de nada, pero que se aclare todo por favor. Hay que intentar que no vuelva a suceder».

Julián asegura que su hijo jamás le mencionó la existencia de problemas de seguridad, pero sí que estaba un poco asustado por el fuego: «No me habló nunca de ningún problema de seguridad, pero yo me quedé flipado cuando vi que su último videoclip giraba alrededor de una habitación en llamas y una muerte, parecía premonitorio».