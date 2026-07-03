Arde una fábrica de palés en Valladolid que deja sin luz a los vecinos de la zona y una enorme columna de humo

El incendio en una empresa de compraventa de palés en Valladolid, frente al colegio de San Agustín, ha provocado una enorme columna de humo visible desde varios puntos. El fuego ha dejado sin luz a una parte del barrio Pinar de Jalón. Además, las autoridades han tenido que cortar el tráfico en la VA-20 y la salida hacia la N-601, la carretera de Madrid.

Más de un centenar de vecinos llamaban al 112 para alertar del fuego. Los bomberos de Valladolid, Medio Ambiente de la Junta y Policía Municipal se encuentran trabajando en el lugar. De momento, no consta que haya heridos ni afectados por el humo.

El Ejecutivo autonómico ha explicado que se trata del incendio de una fábrica, que ha afectado a una zona de pinos cercana.

Desde Protección Civil de Valladolid piden a la población que eviten circular por la zona: «Se mantienen cortadas al tráfico la Avenida de Madrid y la Avenida de Zamora», escribían en redes sociales poco antes de las diez de la noche.