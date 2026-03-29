Vuelve el frío a Barcelona y el METEOCAT lo ha confirmado: lluvias a partir de esta hora

Meteocat lo ha confirmado lluvias a partir de esta hora, el frío volverá a Barcelona y lo hará de tal forma que tocará empezar a tener en cuenta en estos días que nunca hubiéramos imaginado. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en cuenta. Esta primavera, parece que nos dará más de una sorpresa.

Estaremos pendientes de lo que puede pasar en unos días en los que quizás nunca hubiéramos pensado que tenemos por delante un destacado giro radical. El mal tiempo se acabará imponiendo en unas jornadas en las que quizás hubiéramos esperado la estabilidad para realizar una serie de cambios en cada uno de los detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán desde cero. Con la mirada puesta a un giro importante de guion que puede tirar por tierra esta previsión del tiempo que puede afectarnos de lleno, en unos días en los que realmente cada detalle acabará siendo clave para organizarnos de la mejor manera posible.

Meteocat ha confirmado que vuelve el frío a Barcelona

El frío vuelve a Barcelona en estos días en los que esperaríamos ver la llegada de una primavera que parece que se nos resiste. De una manera que hasta el momento no pensábamos que podríamos empezar a ver llegar en estos días en los que cada detalle cuenta.

La capital de España se prepara para ver como de nuevo parece que vuelve el invierno y lo hace en una de las fechas más importantes del año. Esta Semana Santa en la que quizás tocará conocer en primera persona qué es lo que nos estará esperando en unos días cargados de actividad.

Tendremos que ver llegar determinadas situaciones que pueden acabar siendo lo que puede hacernos cambiar de planes. Tendremos que visualizar esta situación del todo inesperada en estos días en los que realmente cada punto puede acabar siendo el que nos afectará de lleno.

Meteocat parece que no trae buenas noticias para la situación en España, sino más bien todo lo contrario. Nos espera un giro radical que podría acabar generando alguna que otra sorpresa en estos días en los que quizás tendremos que ver llegar algunos cambios que serán esenciales.

Lluvias a partir de esta hora

Llegan importantes lluvias a partir de esta hora, será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden afectarnos de lleno y que acabarán marcando una diferencia importante. Sabremos qué es lo que nos está esperando en unos días en los que parecerá que tenemos que volver atrás en el tiempo.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «En el Pirineo occidental, nuboso o muy nuboso con precipitaciones localmente persistentes; en la mitad oriental, intervalos nubosos sin descartar chubascos aislados; en el resto, predominio de cielo poco nuboso. Cota de nieve subiendo de 300-500 m a 600-800 m, con acumulaciones significativas de nieve en el valle de Arán y extremo norte del Pirineo de Lleida. Temperaturas mínimas en descenso en el Pirineo occidental y en el resto, en ascenso o sin cambios; máximas en descenso, notable en el Pirineo, y sin cambios en el litoral central. Heladas en Pirineos, débiles en el Prepirineo y puntos de zonas colindantes. Viento moderado a fuerte del norte y noroeste con rachas muy fuertes, que pueden ser localmente huracanadas en cotas altas del Pirineo con ventisca».

Las alertas estarán activadas: «Acumulaciones significativas de nieve en el valle de Arán y extremo norte del Pirineo de Lleida. Rachas muy fuertes generalizadas del norte y noroeste, que pueden ser localmente huracanadas en cotas altas del Pirineo con ventisca».

Para el resto de España la situación puede ser incluso peor: «Se prevé que persista la entrada de un flujo húmedo de norte en la Península y Baleares, con cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular y precipitaciones en la vertiente cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y Pirineo, quedando los cielos poco nubosos o con intervalos en la mitad sur peninsular y Baleares. No obstante, la presencia de una dana al norte de África, con una elevada incertidumbre en su posición, podría acabar dejando un tiempo más inestable en Baleares, extremo sureste peninsular y Alborán, existiendo una baja probabilidad de producirse precipitaciones. La cota de nieve irá subiendo del entorno de los 500/700 metros a 1200/1500m. en el Pirineo, y de 800/1000m. por encima de 1500/1800m en el resto de montañas de la mitad norte. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos en el norte de las islas y poco nuboso o despejado al sur. Bancos de niebla matinales en montañas del norte peninsular, con probable entrada de calima leve en las islas Canarias orientales. Las temperaturas máximas aumentarán en la Península y Baleares, exceptuando en el Estrecho y litorales de Alborán con descensos y en el extremo noroeste, donde habrá pocos cambios. Los ascensos podrán ser notables en el área pirenaica, oeste de la meseta norte y este de la meseta sur. Mínimas en descenso en el tercio sur peninsular y extremo nordeste, con un predominio de los aumentos en el resto de la mitad norte y en Baleares. En Canarias no se esperan cambios en las temperaturas. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, así como en zonas altas de ambas mestas».