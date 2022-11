La vida más intima de Yolanda Ramos: un marido 11 años más joven y una hija en común

Es ver a Yolanda Ramos en la pantalla y saber que se asomará una sonrisa y es que esta humorista y actriz lleva años arrasando en pantalla. Su trayectoria profesional es más que completa y ya es un rostro conocido para los espectadores españoles. Hoy venimos a contarte más detalles sobre su vida fuera de cámaras.

La vida más personal de Yolanda Ramos

Uno de los pilares en su vida privada es su familia, ella comparte su vida junto a su marido Mario, con quien tiene una niña de 10 años. Ella misma compartió en una entrevista que la diferencia de edad había sido dura al principio y es que la pareja se lleva 11 años de diferencia. «Yo me acuerdo de una cosa… fuimos a comprar una nevera y él estaba muy ilusionado y yo decía: ‘Es que es mi quinta nevera’ ¿Sabes? Y me hizo hacerme una foto delante de la nevera» así explicaba con una anécdota como se notaban algunos detalles en la edad de la pareja.

Pero este no fue un impedimento para empezar a hacer una vida juntos y según confesaba en una entrevista junto a Samanta Villar en 2020, ahora estaban de maravilla. «Llevo 11 años con mi marido. Mi marido es pura luz. Mario es lo mejor que me he encontrado a nivel amoroso. Es un hombre bueno, 11 años más joven que yo.»

Ahora, compartían toda una vida con la pequeña de la casa, su hija Charlote. Esta hija fue más que deseada, pero el proceso no fue sencillo para Yolanda Ramos. Esta conocida actriz explicó los problemas que había tenido para quedarse embarazada, ya que sufrió varios abortos. «Me hice cinco in vitros. Lo llevé fatal. Fueron como cinco años con dos parejas diferentes. Una separación en medio… Tuve miedo durante el embarazo… No me ha sido fácil ser madre porque lo he sido muy mayor y he tenido que recurrir a la ciencia.

Después de toda una lucha ahora puede disfrutar de su familia y de un presente feliz con los suyos. Además, aseguraba que «conocer a Mario es lo mejor que me ha pasado, no solo por nuestra hija.

¿Cómo se conoció esta pareja?

Mario contó que se conocieron en la versión española del programa Saturday Night Live y parece que para él fue amor a primera vista. Ella trabajaba como actriz y él como técnico y con solo verla, sabía que tenía que hacer algo por conocerla. No dudó en ir a las oficinas de producción para buscar su número de teléfono y ponerse en contacto con ella. Los esfuerzos dieron resultados y ahora pueden decir que comparten todo un proyecto de vida.

Parece que esta actriz aún tiene mucha guerra que dar en la pantalla y cuenta con muchos fans que siguen sus aventuras a través de sus redes sociales donde ya cuenta con una comunidad de más de 190.000 seguidores. Allí muestra más sobre su trabajo y su vida, siempre con el toque de humor que caracteriza su personaje y persona.