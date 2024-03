Vicky Martín Berrocal vive su momento más romántico en Roma

Ha llegado el gran momento. En las últimas semanas se ha especulado mucho sobre una posible relación entre Vicky Martín Berrocal y el empresario Enrique Solís. Ahora sabemos que lo que comenzó como una ilusión se ha convertido en una confirmación sólida y palpable. La pareja ha dado un paso al frente y ha dejado claro que están juntos, como se pudo comprobar durante su romántica escapada a la Ciudad Eterna, Roma. Una conocida revista publica una serie de fotografías que no han dejado indiferente a nadie.

Hace unas horas, Vicky Martín Berrocal publicó un nuevo capítulo de su podcast ‘A solas con’ y aprovechó para reflexionar sobre su vida sentimental delante de Mario Vaquerizo. Según le contó al cantante, la relación más larga que había tenido es con Manuel Díaz ‘El Cordobés’. Fruto de esta historia de amor nació Alba, una influencer que cada vez tiene más repercusión dentro de la crónica social. Pero ahora debemos centrarnos en las novedades de Vicky, quien por fin ha vuelto a encontrar el amor

Las sospechas se despejaron cuando fueron fotografiados en diversos puntos de Roma, como el majestuoso Coliseo. Las imágenes, publicadas en la revista ‘¡Hola!’ de este miércoles, muestran a Vicky y Enrique derrochando complicidad y buena sintonía. De la mano y abrazados, la pareja no escatimó en carantoñas y gestos de amor que dejaron poco lugar a las dudas sobre la naturaleza de su relación. La razón por la que la diseñadora no quería hacer público este romance es evidente: su nuevo novio no tiene nada que ver con la prensa del corazón y le quería proteger de ciertos movimientos.

Vicky Martín Berrocal saca su lado romántico

Vicky Martín Berrocal se quedó sin palabras en ‘TardeAR’, programa donde trabaja de colaboradora. Mientras estaba ejerciendo su profesión salió a la luz su historia de amor con Enrique Solís y no tuvo más remedio que dar ciertas explicaciones. Aprovechó que el foco de atención estaba puesto sobre ella para recalcar que pasa mucho tiempo trabajando y que también se merece vivir otro tipo de experiencias. Estas experiencias han quedado retratadas gracias a la investigación que ha hecho la revista citada en líneas anteriores.

A las puertas de la terminal, Vicky y Enrique protagonizaron un beso digno de película, confirmando así que su historia de amor va viento en popa y que están dispuestos a enfrentar juntos cualquier desafío que se les presente. La pareja ha dejado de esconderse. La diseñadora conoce mejor que nadie el funcionamiento de los medios de comunicación, por eso ha optado por dar carpetazo a las especulaciones y vivir su nuevo noviazgo desde la más absoluta normalidad.

Esta escapada romántica ha sido el punto culminante de una relación que, hasta ahora, había sido objeto de especulación y conjeturas. Sin embargo, con las esperadas imágenes, Vicky y Enrique han dejado claro que su amor es real y que están dispuestos a disfrutarlo sin reservas, compartiéndolo con el mundo entero. Estas novedades han situado a Manuel Díaz ‘El Cordobés’ en el centro de la noticia, aunque el torero siempre ha dejado claro que se siente muy orgulloso de la trayectoria de su exmujer. Le desea lo mejor y nunca ha tenido ningún problema con sus novios.

Una relación más que consolidada

Durante una entrevista en Cadena Ser, Vicky Martín Berrocal explicó: «Se puede compartir la vida con alguien, pero no regalársela». De esta forma, la diseñadora dejó claro qué era lo único que no quería en una relación. Después de muchas desilusiones y desengaños, Vicky ha encontrado una nueva oportunidad para creer en el amor gracias a Enrique Solís. La famosa pareja ha dado un paso más en su noviazgo, consolidando su unión y dejando atrás cualquier sombra de duda. Ahora, el futuro de Vicky y Enrique parece más brillante que nunca.

La familia Martín Berrocal está completamente al tanto de los pasos de la tertuliana. Fuentes cercanas insisten en que Vicky invierte mucho tiempo en su trayectoria profesional, por eso todo el mundo se ha alegrado al descubrir que vuelve a tener ilusión por cultivar el terreno sentimental. «Su entorno es conocedor de esta especial relación desde hace semanas», han explicado en el programa que presenta Ana Rosa Quintana en las tardes de Telecinco.

El viaje a Roma es una prueba más del buen momento que atraviesa la exmujer de Manuel Díaz. El torero volvió a enamorarse después de romper con la diseñadora, pero esta última ha tardado un tiempo en volver a confiar en alguien. Por suerte la espera ha merecido la pena y ahora puede presumir de estar en una de las etapas más plenas de su historia al sentimental.