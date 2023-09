ITV Vas a pasar la ITV sin problema y sólo gracias a un botón que no conocías y lleva toda la vida en tu coche

La ITV la vas a pasar con un solo botón que no conocías y lleva toda la vida en tu coche, es un buen truco en estos tiempos que corren. Las inspecciones de vehículos son cada vez más exigentes. La seguridad es un factor importante, por lo que se necesita tener en nuestro poder esta ITV que nos acredite al volante de un coche que cumple la normativa. Especialmente en todo lo que se refiere a las emisiones de C02 este truco nos interesa.

Hay un botón que quizás no conocías y lleva toda la vida en tu coche, es un elemento que debe preocuparte especialmente si tienes un coche diésel o gasolina. La lucha por acabar con los coches de este tipo son una realidad que puede en gran medida perjudicarte en caso de que tengas un vehículo con unos años.

Se calcula que en España la media de los coches puede llegar a los 13 años. Una vida que supera con creces la recomendable por la Unión Europea. A más edad del vehículo dependiendo del modelo más contaminación y menos seguridad. Cada año salen elementos nuevos que facilitan la conducción y que se fusionan con una maquinaria nueva que puede cambiarlo todo.

Por lo que no es de extrañar que este botón sea tan importante. Gastarse una gran cantidad de dinero en un coche es algo que no todo el mundo puede permitirse. Por lo que debemos estar muy atentos a la forma de activarlo y lo que acabará suponiendo con él. Es un botón que limpiará los gases, por lo que la prueba de emisiones nos saldrá mucho mejor, por no decir que aceptable desde el primer momento.

Esta prueba se ha acabado impuesto en una ITV que pretende dar con un sector, el de los coches contaminantes que ya han empezado a desaparecer. Especialmente con las nuevas ayudas a los vehículos eléctricos que eliminan este truco. No producen emisiones, por lo que no necesitan ni hacer la prueba en la ITV, pasan directamente a ser aptos en esta importante prueba. Busca este botón mágico que realmente puede cambiar por completo tu día a día.