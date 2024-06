Última hora del estado de salud de Terelu: «No se va a curar»

El mundo del espectáculo está repleto de polémicas y Terelu Campos ya ha protagonizado varias a lo largo de su trayectoria mediática. Ha estado un tiempo apartada del programa donde ejerce de colaboradora y no ha tenido más remedio que contar la verdad: tiene un problema de salud. Concretamente padece una anomalía en las cuerdas vocales que le impide hablar con normalidad, pero está molesta porque algunos compañeros le han acusado de ser una irresponsable.

Ha dejado claro que no acepta ningún consejo médico, hará lo que considere oportuno y confiara en el equipo que nunca se ha separado de ella. Recordemos que la hija de María Teresa Campos tuvo que enfrentarse a un cáncer, por eso tiene muy en cuenta la opinión de los profesionales que le ayudaron en el pasado.

Terelu Campos está atravesando una etapa delicada. Hace unos días se reconcilió con su amiga Belén Esteban en la fiesta que organizó el arquitecto Joaquín Torres en La Finca. Sin embargo, su relación con los tertulianos de ‘Ni que fuéramos’ sigue siendo bastante compleja. Le acusan de haber traicionado a la productora La Fábrica de la Tele, una empresa que ahora se llama Fabricantes Studio. La madre de Alejandra Rubio ha optado por quedarse en TVE. También se rumorea que tiene una oferta en Mediaset para recuperar su trono mediático y esa es la razón por la que ha decidido desvincularse de los colaboradores de ‘Sálvame’.

Terelu no quiere enfrentarse a nadie, aunque tampoco va a dejar que el público se crea una mentira. En su momento dejó claro que iba a seguir trabajando en la cadena pública, pues considera que era su casa profesional. Fue allí donde debutó y siempre que pueda seguirá unida laboralmente a la empresa, pero ¿cómo afecta todo esto a su salud? El ritmo laboral de la comunicadora le ha jugado una mala pasada y un especialista asegura que debe cambiar sus rutinas cuanto antes si desea solucionar su problema médico.

Terelu Campos debe tomar una decisión

Terelu ha puesto nombre a su enfermedad: Edema de Reinke. Partiendo de esta base, la revista ‘Semana’ se ha puesto en contacto con Marta Pinillos, quien ha dado las claves para entender lo que está pasando. Esta especialista considera que la comunicadora tendría que reducir el consumo de tabaco si quiere mejorar. «No es genético ni se debe a su profesión, el motivo es exclusivamente la nicotina», explica al respecto. Le ha recomendado que entre al quirófano para buscar una solución definitiva. «Por mucho que vaya a rehabilitación o pase varios días sin hablar no se va a curar si no se opera».

A la hermana de Carmen Borrego no le ha sentado bien que haya tanta gente opinando sobre sus circunstancias médicas. Está especialmente molesta con sus antiguos compañeros de ‘Sálvame’, el programa ahora ha resucitado en las redes sociales con otro nombre. Se llama ‘Ni que fuéramos’ y los responsables del proyecto se pusieron en contacto con ella para hacerle una oferta. Belén Esteban asegura que ni siquiera quiso escuchar la idea de Óscar Cornejo y Adrián Madrid, dueños de Fabricantes Studio.

Kiko Matamoros defiende que el objetivo de Terelu Campos es regresar a Mediaset. Esa es la razón por la que entrevistó a Carmen Borrego en ‘¡De Viernes!’ la ex de Jesulín de Ubrique ha ampliado esta información, asegurando que en Telecinco le hicieron dos propuestas: una de ellas era sentarse en el plató de Santi Acosta y la otra todavía no está cerrada. Eso sin contar las dos intervenciones que tuvo en ‘Supervivientes’.

¿Han estafado a Terelu Campos?

Kiko Hernández ha hecho saltar todas las alarmas al asegurar que una persona podría haber estafado a Terelu Campos. El colaborador ha explicado en ‘Ni que fuéramos’ que su ex compañera confió en la persona equivocada y le dejó un dinero que no le han devuelto. Supuestamente es algo que no conoce ni Carmen Borrego ni Alejandra Rubio. Por motivos que se desconocen Terelu no habría podido denunciar este presunto engaño, siempre siguiendo la versión de Kiko.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos)

«Yo sé que Terelu está pasando por un mal momento», empieza diciendo el colaborador. «Uno de los malos momentos por lo que está pasando Terelu Campos es que no le devuelven un dinero que prestó». El equipo del nuevo ‘Sálvame’ se ha quedado sin palabras. «Terelu en un momento dado, hace como dos o tres años, deja un dinero muy importante, 50.000 euros. «La idea era montar una cosa. Esa cosa no se monta y a quien le deja ese dinero no se lo devuelve».

Kiko Hernández asegura que no puede contar todo lo que sabe, por eso ha concluido su noticia asegurando: «Leo hasta donde puedo leer, que es que deja un dinero para hacer una cosa y ese dinero a día de hoy no lo ha visto. Si dejas una cantidad tan fuerte de dinero y no la puedes recuperar resulta complicado». ¿Qué pasará ahora? ¿Recibirá respuesta por parte de Terelu o la comunicadora optará por guardar silencio?