El truco de los 10 minutos que utiliza Pablo Motos para no engordar en verano

‘El Hormiguero’ ha convertido a Pablo Motos en una estrella del mundo del entretenimiento, pero realmente lleva gran parte de su vida dedicándose a la comunicación. No solo es uno de los mejores presentadores de Antena 3, también es productor. Conoce mejor que nadie cómo funciona el negocio de la televisión y tiene la suerte de compartir esta pasión con su mujer, la discreta Laura Llopis. El matrimonio lleva una vida normal y han sabido protegerse de los paparazzi, pero Motos está bastante expuesto así que tarde o temprano sus secretos terminan viendo la luz.

Pablo Motos ha presumido en más de una ocasión de tener un cuerpo perfecto. ¿Cómo lo consigue? Lo sabemos. Es un gran amante del deporte, en sus redes sociales muestra cómo con sus jornadas deportivas y comparte varios consejos con sus seguidores. Tiene un truco para no coger peso durante este verano. ¡Solo dura 10 minutos! Es bastante útil, pero antes de desvelarlo debemos tener en cuenta un aspecto importante. El talento de Pablo ha cruzado fronteras, ya no solo se dedica a entretener a su público en Antena 3. Su Instagram se ha convertido en la ventana perfecta.

Pablo Motos desvela su truco par el verano

Hay que tener paciencia y esperar 10 minutos. Pablo Motos lo ha explicado en su Instagram. “¿Queréis que os diga un truco bueno de verdad para no engordar este verano y no ponerse hasta arriba? Veréis, nuestro cerebro creció en un ambiente donde había mucha dificultad para encontrar comida, entones había que salir a cazar y jugarse la vida. Entonces nuestra vida ha cambiado, pero nuestro cerebro no”, empieza diciendo el presentador. Según su consejo, hay que esperar un tiempo y no ingerir todas las calorías de golpe, pues el organismo tarda en saciarse, independientemente de la cantidad de alimentos consumida.

“Nuestro cerebro quiere comer cuantas más calorías mejor, cuanto más mejor, por si acaso tienes que estar días sin comer. El truco está en los 10 primeros minutos desde que tú empiezas a comer hasta que a tu cerebro le llega la sensación de saciedad pasan 10 minutos. Esos son mortales. Durante este tiempo tienes que intentar entretenerte con algo que no tenga muchas calorías, así que olvida el pan, que es lo que te ponen encima de la mesa, y come aceitunas”.

La faceta más desconocida de Pablo

El presentador ha demostrado estar a la altura. Sí, es uno de los reyes de Antena 3, pero tiene otras muchas facetas. Las redes se han plagado de mensajes aplaudiendo su última publicación. Muy pocos conocían el consejo que ha dado y ha tenido muy buena acogida. “Si lo sigues, según la neurociencia, comerás entre un 20 y un 30% menos”. Es sencillo. No es un truco que tenga nada que ver con sus exigentes jornadas deportivas, así que está al alcance de todos. Todo lo que hace genera polémica, así que también ha recibido algún comentario menos cariñoso.

Una vida personal muy discreta

Pablo Motos lleva mucho tiempo trabajando delante de los espectadores, pero en el fondo su vida personal es bastante desconocida. Poco sabemos de él. Lo único que está claro es que su matrimonio con Laura Llopis le ha ayudado a convertirse en una pieza indispensable para Antena 3. Su programa es uno de los espacios más vistos de la cadena. Pero, ¿qué hubiera sido de él sin la ayuda de su mujer? En alguna ocasión ha reconocido que ella está detrás de sus mejores éxitos.