La hija de Marta Sánchez cumple 19 años, Paula celebra su cumpleaños y lo hace con una importante transformación ante las redes sociales. La belleza de la hija de una de las cantantes más importantes de nuestro país, Marta Sánchez, se plasma perfectamente en un rostro que reúne lo mejor de ambos mundos. Para una madre o padre el hijo siempre es el más guapo, pero cuando recibes los genes y el talento de una cantante conocida, todo el mundo parece que está pendiente de ver esos rasgos o cualidades que la han hecho famosa.

La transformación de la hija de Marta Sánchez

Jesús Cabanas y Marta Sánchez se casaron en julio de 2002, un año después dieron la bienvenida a Paula su primera hija. El amor duro unos años y cuando la pequeña tenía 7 años, la pareja se separó. Han mantenido la cordialidad y el buen rollo ante una situación que atraviesan muchas familias, un divorcio que no ha afectado a Paula que se ha mantenido siempre bien con ambos progenitores.

En 2021 posó por primera vez en una exclusiva de la revista ¡Hola! En la que pudimos ver a Paula por primera vez. Había llegado a la mayoría de edad. Marta se mostraba orgullosa y al mismo tiempo se sorprendía al ver como el tiempo pasaba tan rápidamente. El pasado 1 de agosto Paula cumplió 19 años.

Marta escribía en sus redes sociales un emotivo post con fotos de su hija en el que quedaba claro que es una madraza. En primer lugar, recordaba el momento en el que se convirtió en madre, ese nacimiento que ha quedado guardado a fuego en su mente y que aún recuerda emocionada, cuando tuvo por primera vez a Paula en sus brazos.

Añade unas bonitas palabras que nos dan una idea de cómo es su hija: “Te has convertido en una mujer de la que no puedo estar más orgullosa; madura, sensible, generosa, intuitiva, humilde, determinante, con un don de gente asombrosa y querida por todos los que te conocen… Llenas cada día con tu sonrisa nuestras vidas… Y ese es tu mayor don… Este es el último año antes de tus 20… Empieza una etapa importante para ti y se que te destruirás en una gran mujer. Solo quiero que sepas que, como te escribí en tu canción “Tienes que vivir”, siempre estaré ahí para ti, que deseo ante todo que seas la mujer más feliz de este planeta y que deseo que te conviertas en una mujer independiente, con valentía y seguridad en ti misma”