Todo sobre Ana Garcés: su edad, su pareja y en qué series ha salido

Ana Garcés se ha convertido en una de las actrices más populares de España. Su talento le ha abierto muchas puertas y le ha ayudado a triunfar en TVE con la serie La Promesa. Hay muchas preguntas sobre ella y nosotros tenemos las respuestas. No obstante, hay que tener en cuenta que es bastante reservada. Ha dedicado su vida a la interpretación y no le interesa ser un personaje de la crónica social. Eso sí, no ha podido evitar despertar el interés de su ejército de seguidores.

¿Cuántos años tiene Ana Garcés?

Ana Garcés nació en el año 2000, por lo que en la actualidad tiene 25 años. Originaria de Valladolid, su pasión por la interpretación la llevó a formarse en la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, donde perfeccionó sus habilidades y se preparó para el mundo profesional.

Desde muy joven demostró un gran interés por las artes escénicas, participando en distintas producciones teatrales y audiovisuales antes de dar el salto a la televisión. Su trayectoria refleja el esfuerzo y la dedicación que la han llevado a convertirse en una de las actrices más destacadas de su generación. La Promesa le abrirá muchas puertas, pues meterse en la piel de Jana le ha servido para demostrar que está preparada para asumir cualquier reto.

¿Quién es la pareja de Ana Garcés?

Uno de los temas que más curiosidad genera entre los seguidores de Ana Garcés es su vida sentimental. Aunque la actriz es bastante discreta en este aspecto, los rumores sobre una posible relación con su compañero de reparto Enrique Fortún han tomado fuerza en los últimos meses.

Ambos interpretan a Jana y Lope en La Promesa y su química en pantalla ha traspasado los límites de la ficción. En octubre de 2023 fueron vistos juntos en el South International Series Festival de Cádiz, posando en la alfombra roja con gran complicidad. Ana compartió una publicación en Instagram donde hablaba de «una noche inolvidable», mientras que Enrique destacaba «el calorcito gaditano».

Este no ha sido el único evento en el que han aparecido juntos. En abril, asistieron a la presentación de un nuevo modelo de Toyota, donde Ana dejó un cariñoso comentario en una foto de Enrique llamándolo «Mi Henry» y acompañándolo con un corazón rojo.

A esto se suman sus misteriosas vacaciones en Grecia. Aunque no compartieron imágenes juntos, ambos publicaron fotos en lugares similares, como el Partenón y las playas de Corfú, con atardeceres casi idénticos. Además, en redes sociales, intercambian constantes mensajes cariñosos, lo que ha avivado los rumores de una posible relación. Sin embargo, hasta el momento ninguno ha confirmado oficialmente su estatus sentimental.

¿En qué series ha participado Ana Garcés?

Antes de alcanzar la fama con La Promesa, Ana Garcés tuvo una trayectoria ascendente en el mundo de la interpretación. Su carrera comenzó con participaciones en teatro y cortometrajes, destacándose en producciones como El diluvio que viene, Don Juan (musical), La gaviota, Fuegos y Estrellas.

En 2018 apareció en el videoclip Guerra y Humo de Ecos de la Hysteria, además de protagonizar cortometrajes como Alicia, Muerte en Vida y La respuesta. En 2019 formó parte del cortometraje Señoras de Sijena, y en 2021 interpretó a Lili en Los comedores de loto, rol que le valió un premio a la Mejor Interpretación en 2022.

En 2022 participó en Quizás mañana y en el telefilme ¡Sálvese quien Putin!, dirigido por José Mota e Isaac Cantero. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión en su carrera llegó en 2023, cuando fue seleccionada para interpretar a Mariana Jana Expósito en La Promesa de TVE, una de las piedras angulares de su recorrido profesional.

El papel de Ana Garcés en La Promesa

Ana Garcés interpreta a Jana Expósito, una joven con un pasado marcado por el dolor y la venganza. Tras salvar la boda de una familia aristocrática, consigue un trabajo en el palacio, pero su verdadero objetivo es descubrir qué le ocurrió a su hermano y hacer justicia por la muerte de su madre.

La serie, emitida en La 1 de TVE, ha alcanzado una gran popularidad, llegando a superar los 500 episodios desde su estreno en enero de 2023. En 2024 el proyecto fue galardonado con un Premio Emmy Internacional en la categoría de Telenovela, consolidándose como una de las producciones más importantes del año. No podemos pasar por alto un detalle importante: la ficción es líder en su franja horaria, eso quiere decir que gana a Y ahora Sonsoles, una de las grandes apuestas de las tardes.