‘La isla de las tentaciones’ aterrizó en Mediaset con esperanza de convertirse en el nuevo programa estrella de la temporada y lo cierto es que los directores consiguieron llevar a lo más alto el formato. Tanto es así que ya han preparado muchas temporadas y recientemente han puesto en marcha una nueva edición. El problema es que las parejas que han salido de este formato no suelen tener demasiado éxito. Uno de los casos más representativos es el de la influencer Susana Bicho, una de las grandes amigas de Anabel Pantoja.

Susana estuvo en ‘La isla de las tentaciones’ junto a su novio Gonzalo Montoya. No le fue infiel, pero se dio cuenta de que no estaban hechos el uno para el otro y pensó que lo mejor para ambos era finalizar la relación que tenían. Gonzalo no se lo tomó bien y le prometió cambiar, la cuestión es que la amiga de Anabel Pantoja no quería darle más oportunidades. Ya habían atravesado bastantes crisis y no estaba dispuesta a volver al pasado.

Sandra y Darío

Uno de los casos más sonados de la isla de las tentaciones es el que protagonizaron Marina Ruiz y su novio Jesús. Marina le fue infiel con un joven barcelonés llamado Isaac y apodado Lobo. El problema es que este último terminó yéndose con Lucía, el gran apoyo de Marina. En la actualidad tienen una hija en común, pero su noviazgo ha estado plagado de idas y venidas. No es lo que le ha ocurrido a Sandra y Darío, quienes también han decidido ampliar la familia.

Sandra y Darío son una de las parejas más llamativas de ‘La isla de las tentaciones’. Lograron superar todas las pruebas que les puso el programa y han demostrado que su amor es puro y verdadero. Muestran su vida en las redes sociales y reconocen que han tenido problemas, pero afortunadamente han logrado superarlos y en estos momentos atraviesan una etapa mucho más tranquila y relajada.

Hugo y Lara

El caso de Hugo y Lara es muy especial. Como les sucede a sus compañeros, también van a ser padres. Hugo se dio a conocer en ‘Gran Hermano’ y ‘La isla de las tentaciones’ les sirvió para conquistar el corazón de la audiencia. Demostró que estaba completamente enamorado de su novia. En ningún momento coqueteó con otra mujer ni generó ninguna situación conflictiva, por eso el público recibió su participación con los brazos.

Alejandro y Tania

El romance que Alejandro y Tania protagonizaron en el concurso presentado por Sandra Barneda llamó la atención de todos y estuvo repleto de críticas. Fueron muchos los que acusaron a Alejandro de tener un comportamiento poco igualitario y pusieron en duda sus sentimientos hacia Tania. Actualmente están viviendo en el Puerto de Santa María y han colaborado en varios proyectos televisivos, de hecho Alejandro terminó ganando una edición de ‘Supervivientes’.

Samuel y Tania

En estos momentos Samuel y Tania pueden o no estar juntos porque su romance ha estado cargado de rupturas y reconciliaciones. Ambos han protagonizado infidelidades muy sonadas, pero por el paso del tiempo se dieron una segunda oportunidad. El problema es que volvieron a tener diferencias y se pararon sus caminos de nuevo. Todo esto lo han compartido por sus seguidores y el público está completamente dividido.