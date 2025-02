El supuesto motivo por el que Merchi no puede ver a David Rodríguez

El posible conflicto entre Merchi Bernal y David Rodríguez ha cobrado una nueva dimensión. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que ambos son discretos, por eso han evitado dar declaraciones sobre este tema. Aunque hasta ahora no se había abordado abiertamente, hay varios detalles que han permitido vislumbrar la tensión subyacente dentro del clan. Eso sí, hay dos versiones contrarias: por un lado está la de Marisa Martín-Blázquez y por el otro la de Leticia Requejo. Una defiende que los problemas han aumentado y la otra que la calma ya se ha instaurado en la familia.

La historia comenzó cuando David Rodríguez, novio de Anabel Pantoja, fue citado a declarar ante un juez por un asunto que no ha dejado indiferente a nadie. En su testimonio mencionó a varios miembros cercanos, incluida Merchi Bernal, la madre de la influencer. Aunque no parece haber tenido la intención de perjudicarla, las referencias a su persona no cayeron bien, generando un clima de incomodidad entre los involucrados.

Marisa Martín-Blázquez fue quien dio la voz de alarma al asegurar que Mercedes se sintió molesta por ser mencionada en ese contexto. Según sus datos, esta situación habría provocado una especie de distanciamiento entre la madre de Anabel y su yerno, dejando en evidencia las grietas en la relación, que hasta ese momento parecía estar marcada por la armonía. Debemos tener en cuenta que el proceso que están atravesando David Rodríguez y Anabel Pantoja podría extenderse seis meses. Es largo y la justicia todavía debe tomar una decisión, pero la pareja está colaborando activamente porque no tienen nada que ocultar.

Dos versiones sobre la ruptura familiar

A pesar de que David Rodríguez no quiso perjudicar a su suegra, sus palabras fueron malinterpretadas o al menos no fueron bien recibidas por la matriarca. De acuerdo con las declaraciones de otros miembros cercanos, la tensión entre ellos ha escalado a tal punto que Merchi se ausentó de una comida familiar en la que Anabel y su novio David participaron, justo antes de que él partiera a Córdoba por motivos laborales. Este gesto ha sido interpretado por muchos como una manifestación del malestar que se vive en el seno familiar, especialmente por parte de Mercedes.

Por otro lado, la versión de Leticia Requejo, quien ha seguido de cerca la evolución de los hechos, pinta un panorama diferente. Siguiendo su discurso, la pareja ha mantenido una relación cordial e incluso elogió públicamente el papel que la madre de Anabel ha desempeñado en los últimos tiempos.

La colaboradora cuenta que, durante las semanas de hospitalización de Alma, Mercedes Bernal se convirtió en una de las figuras clave en la organización de los turnos en el hospital, para asegurarse de que la familia no quedara sola en esos momentos difíciles. Esto, según Requejo, demuestra la importancia de Merchi en el entorno familiar, a pesar de los rumores sobre la mala relación con David.

Hay que tener en cuenta que otros colaboradores respaldan esta postura, como por ejemplo Belén Esteban. La tertuliana es íntima amiga de Anabel y promete que entre Mercedes Bernal y su yerno no hay ningún tipo de diferencia, al contrario.

Merchi está sobrepasada

La ex mujer de Bernardo Pantoja ha expresado su desazón por la situación. Leticia Requejo, en su intervención en el programa TardeAR, reveló que se ha encontrado con una Merchi visiblemente afectada por los comentarios que se habían hecho en los medios. Según cuenta, Mercedes no quiso entrar en detalles ni confirmar ni desmentir nada de lo que se había dicho públicamente, limitándose a pedir respeto y a centrarse en lo que realmente importaba: el bienestar de su hija y su nieta.

Hay que tener en cuenta que es una persona anónima, por eso no está obligada a atender a los reporteros. Sin embargo, entiende la repercusión mediática del caso y ha sido cordial con todos los periodistas que se han acercado a ella, pero ha llegado al límite y ha pedido que le den un poco de aire. Esta postura ha hecho saltar las alarmas. En Espejo Público han hecho un repaso de todo lo que ha pasado y hay colaboradores que no descartan al 100% la guerra del clan.

A pesar de la aparente resolución de algunos de los conflictos, las tensiones familiares persisten. La ausencia de Merchi en la comida, la filtración de la declaración de David Rodríguez y los rumores sobre un distanciamiento han dejado una sombra de incertidumbre sobre la relación entre las figuras clave de este drama familiar. Sin embargo, es evidente que Merchi sigue siendo un pilar para su hija Anabel y su nieta Alma. La cuestión es que ha tenido que regresar a Sevilla, su tierra natal, porque debe continuar con su trabajo. Estará en contacto permanente con la influencer, pero ha llegado el momento de tomar las riendas y debe dejar Canarias.

Es probable que la situación evolucione y que la familia logre superar este bache. Nosotros seguiremos de cerca los movimientos de los protagonistas, sobre todo porque cada día sucede una cosa nueva y el interés es máximo.