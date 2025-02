Desde que el pasado 11 de enero la pequeña Alma fuera ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, la unión entre Anabel Pantoja, David Rodríguez y sus familias ha sido sólida y constante. Sin embargo, son varios los medios de comunicación que en las últimas horas se han hecho eco de un posible distanciamiento entre David y la madre de Anabel, Merchi Bernal. Especialmente tras las declaraciones de la periodista Marisa Martín Blázquez en el programa TardeAR, en Telecinco.

Según Martín Blázquez, la madre de Anabel Pantoja no se habría tomado de buena manera las menciones a su persona en la declaración de David Rodríguez ante los tribunales, a razón de la investigación que se ha abierto a la pareja por posibles indicios de malos tratos que pudieran estar involucrados en el ingreso de la pequeña. Aunque el fisioterapeuta no tenía intención de perjudicarla, sus palabras no han sido bien recibidas, lo que habría generado una evidente ruptura entre suegra y yerno. «Merchi no quiere saber nada del padre de su nieta. Merchi se ha enterado de que David la ha nombrado en la declaración que hace en el juzgado y no le ha gustado nada», ha dicho Marisa.

Merchi, la madre de Anabel Pantoja, a su salida del hospital. (Foto: Gtres)

Pero nada más lejos a la realidad. Belén Esteban ha salido al paso de la información de Maria Martín Blázquez este martes, 11 de febrero, desmintiendo por completo a la periodista. Lo ha hecho en Ni que fuéramos Shhh, en Canal Quickie. «Es totalmente falso. Eso de que David nombró a Merchi en una declaración se tiene que mencionar a todo el mundo. A Merchi, a sus padres, Anabel, a él…», ha comenzado diciendo Belén, que asegura que para ella este tema «es personal» por el cariño y la amistad que mantiene con Anabel Pantoja y su entorno más cercano. «¿Has hablado con David o con Merchi? ¿Qué pruebas tienes? ¿Qué fuentes tienes? Entiendo que el tema llena muchas horas de televisión y que es complicado, pero no nos podemos inventar cosas», ha añadido la colaboradora.

David Rodríguez guarda silencio ante la polémica con la madre de Anabel Pantoja

David Rodríguez ha sido captado por las cámaras de Gtres y, preguntado expresamente por su posible distancimiento con la madre de Anabel Pantoja, el fisioterapeuta ha guardado silencio. A pesar de la polémica generada por la mención de Merchi en su declaración judicial, el fisioterapeuta ha preferido no entrar en detalles y mantener la calma. Tras su reciente regreso a Córdoba y su reincorporación al trabajo, David se ha mostrado sonriente y tranquilo, ignorando con indiferencia las preguntas sobre su relación con su suegra y cualquier posible crisis con Anabel.

David Rodríguez en Córdoba. (Foto: Gtres)

Fue el pasado 27 de enero cuando Anabel Pantoja y David Rodríguez prestaron declaración, ante la autoridad judicial, en calidad de investigados y con asistencia letrada. El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria inició diligencias el 21 de enero, tras recibir un informe del Hospital Materno Infantil. Este documento fue posteriormente ratificado por el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.