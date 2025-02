Anabel Pantoja sale de casa para pasear a su hija Alma en compañía de una amiga. La sobrina de la cantante iba ataviada con unas gafas de sol oscuras, un peto en tonos claros, una camiseta blanca y unas zapatillas cómodas para caminar. Antes de sacar el cochecito de la pequeña, ha pedido un poco de paz para afrontar esta etapa tan complicada que atraviesa. «Os agradezco que estéis aquí, pero tengo que continuar con mi vida. Hace más de una semana o diez días que no salgo de casa. No quiero hablar más del tema, solo quiero daros las gracias y pediros que me entendáis. No os he perjudicado en vuestro trabajo y no quiero que perjudiquéis mi vida»

Anabel Pantoja sale a dar un paseo con su hija Alma. (Foto: Gtres)

La influencer ha explicado que intenta recuperar la normalidad tras ser investigada por la justicia. «Mi vida sigue, quiero salir con la niña porque se calma cuando paseamos. Necesito hacer mi vida y estar tranquila en mi pueblo, por favor. Hace una semana que intento salir… Sé y entiendo que estéis aquí, pero ya me habéis visto y también se me ha fotografiado de lejos. Que quiero aclarar que yo no he pactado ninguna foto como se está diciendo. Solo quiero intentar salir, ir con la niña a la farmacia y al supermercado. Dejadme, por favor, que es algo íntimo. Solo os respondo por educación»

Una amiga de Anabel les ha hecho compañía durante el paseo. (Foto: Gtres)

Los periodistas se han interesado por el estado de salud de Alma y por la relación entre Anabel Pantoja y su novio, David Rodríguez. «La niña está bien, gracias a Dios, y yo también estoy bien dentro de lo que hay. Esperando que todo se solucione. Con David todo perfecto, pero hay que seguir inventando para llenar las revistas». Aunque Anabel Pantoja intente evadirse de la situación, lo cierto es que la investigación se prolongará al menos seis meses. Parece que las declaraciones de David y la sobrina de la cantante no coincidían, algo que ha hecho saltar todas las alarmas.

David y Anabel han comido en la terraza de un restaurante. (Foto: Gtres)

Alma fue ingresada en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria hace un mes, y el personal del centro remitió un informe al juzgado alertando de unas lesiones que presentaba la pequeña, señalando que podían ser provocadas por los padres o por un tercero. Anabel y David prestaron declaración por separado ante el juez y con abogados diferentes, un protocolo habitual en estos casos. En el plató de Y ahora Sonsoles se desveló que «Anabel entra a declarar la primera, contesta a todas las preguntas que se le hacen, cuenta el episodio. Ella está en el centro comercial, recibe la llamada de su pareja y cuenta todo lo que ya es sabido por todos, que encuentra a la bebé de una manera que necesitan ir a la clínica porque está en un momento de crisis puntual».