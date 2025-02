Anabel Pantoja tenía 25 años cuando pisó un plató de televisión por primera vez. Fue en el año 2011 cuando su primo, Kiko Rivera, le pidió que participase en los debates de Supervivientes para defender su paso por la isla. La sevillana no podía imaginar entonces la exitosa trayectoria como colaboradora que estaba a punto de comenzar. Antes de ponerse delante de las cámaras, la sobrina de Isabel Pantoja llevaba una vida normal. Vivía junto a su madre, Merchi Bernal, y sus abuelos maternos, salía a tomar algo con sus amigos de toda la vida y era completamente anónima. ¿Cómo se ganaba la vida antes de entrar en el mundo de la televisión?

Anabel Pantoja en el año 2011. (Foto: Gtres)

Anabel Pantoja explicó en El programa de Ana Rosa que tras finalizar sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria se matriculó en «un FP de Grado Superior de Administrativa. Me acuerdo perfectamente que se me daba muy bien la mecanografía y me coloqué en una aseguradora muy famosa de seguros de coches a hacer las prácticas. Yo recuerdo que hacía las fotocopias, traía el café, era como muy guay, pero no me pagaban». La influencer habló de su vida en su primer día como colaboradora en el citado programa.

Anabel Pantoja en su primer día como colaboradora en ‘El programa de Ana Rosa’. (Foto: Telecinco)

Su currículum previo a la televisión no termina aquí: «A raíz de eso me coloqué en una empresa de suministros eléctricos donde era la recepcionista de 32 compañeros. Tengo muy recuerdo porque allí era la niña, eran casi todos chicos y solo dos o tres niñas. Me coloqué ahí con 21 años y fui mi primer trabajo importante, dada de alta. Fue precioso porque todos me querían cuidar. Bajaba a desayunar con mis compañeros, tenía un buen horario, me iba a comer a casa y luego volvía, y cobraba muy bien para la época porque eran como unos 1.100 euros».

Anabel Pantoja junto a su tía Isabel. (Foto: Gtres)

La colaboradora explicó que no la renovaron aunque su jefe estaba «encantado» con ella y finalmente se quedó en el paro. Anabel decidió hacer las maletas y poner rumbo a Madrid para «estudiar maquillaje». «Mi tía tiene un maquillador, que para mí es de los mejores, que tenía una escuela y él me regalaba el curso y me fui a vivir con mi tía a La Moraleja», y es en ese momento cuando su primo aprovecha su estancia en la capital para convertirla en su defensora como superviviente.

Isa, Anabel y Kiko en el año 2012. (Foto: Gtres)

Anabel Pantoja se convirtió en una de las colaboradoras fundamentales del desaparecido Sálvame, donde compartió plató con compañeros como Belén Esteban, Kiko Hernández, Matamoros, María Patiño o Mila Ximénez. La sevillana y la princesa del pueblo forjaron una relación que se mantiene hasta hoy, y Belén está al lado de su amiga en estos momentos tan complicados que atraviesa tras el ingreso hospitalario de su hija Alma.