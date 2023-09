Sofía Suescun, duramente criticada por su retoque estético a los 27 años

Si algo ha caracterizado a Sofía Suescun desde su primera aparición en Telecinco ha sido la controversia. A pesar de que ganó su edición de ‘Gran Hermano’, concurso que le catapultó a la fama, siempre ha tenido muchos detractores y con el paso del tiempo ha ido a más. Sofía ya no forma parte de Mediaset porque decidió fichar por In Managment, la agencia de representación de la influencer Dulceida. Cuando firmó un contrato con esta empresa tuvo que elegir entre la pequeña pantalla o las redes sociales y se decantó por esta segunda opción. El problema es que Instagram es un arma de doble filo, pues hay mucha gente que tiene sed de venganza.

Sofía Suescun ha participado en varios programas y se ganó el sobrenombre de «reina de los realities», pero ya no tiene tanto poder como antes. La joven ha publicado una imagen anunciando que se había hecho un retoque estético para luchar contra el paso del tiempo y sus detractores no han tardado en pasar a la acción. Solo tiene 27 años y le han acusado de estar promoviendo cánones de belleza que no se corresponden con la realidad y que provocan inseguridades y conflictos internos en muchas mujeres.

El retoque que ha indignado tanto

Sofía Suescun va saltando de escándalo en escándalo. El último paso que ha dado ha revolucionado a las redes sociales y algunos usuarios no han dudado en señalar públicamente. La joven considera que tiene edad suficiente para recurrir a la medicina estética y ha compartido el proceso en Instagram. La cuestión es que algunos usuarios se han sentido ofendidos, pues consideran que se está adelantando demasiado y que su comentario puede hacer mucho daño. Pero, ¿qué ha escrito exactamente y por qué hay tanta indignación?

«Ya son 27 años y se nota» otro día más de Influencers promocionando estándares de belleza inalcanzables y creando complejos. El que se note la edad no es ningún problema, es peor que note la estupidez pic.twitter.com/WP5bIPuDTC — Srta Cotilleo (@Srtacotilleo) September 18, 2023

«Esto es fuerte para mí. Me he ‘desvirgado’ en cuanto a botóx (no bruxismo) y ácido hialurónico. Ya son 27 años y se nota. Estoy deseando enseñaros qué me he hecho», ha declarado. La respuesta ha sido inmediata: «Otro día más, influencers promocionando estándares de belleza inalcanzables y creando complejos. El que se note la edad no es ningún problema. Es peor que se note la estupidez», comenta un usuario de la red social X.

Sofía Suescun vuelve a tener problemas

A pesar de que lleva años luchando contra muchos detractores, Sofía se siente muy querida y por eso ha desvelado en qué consistía el retoque al que se ha sometido. Se ha puesto bótox porque, según sus palabras, la edad que tiene le estaba generando cierto malestar y ha considerado que era la mejor opción. Gran parte del público no entiende que haya compartido esta desazón, pues mucha gente piensa que puede provocar inseguridades en otras mujeres.

Una vida alejada de la tele

La novia de Kiko Jiménez debe cuidar mucho su imagen pública porque en estos momentos depende de ello. Después de ganar ‘Supervivientes’ estuvo en otros programas, pero no obtuvo la repercusión que estaba buscando. Por eso probó suerte como creadora de contenido y lo cierto es que está arrasando gracias a la ayuda del equipo profesional de Dulceida. Recientemente ha salido publicado que se ha comprado un apartamento de lujo en la playa. A esta propiedad hay que sumar el gran chalet que posee a las afueras Madrid.