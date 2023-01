Aunque ya no la vemos en televisión, Rocío Flores es muy activa en las redes y muestra su vida, las marcas que lleva y le pagan, y ya se ha convertido en toda una influencer. Ahora Rocío Flores habla en redes sociales de su adicción, ¿cuál ser?

En estas redes, Rocío cuenta ya con 700.000 seguidores y la cuenta va subiendo. Por esto se confiesa que le gusta algo que a todos también nos encanta.

La adicción de Rocío Flores

No es nada de lo que muchos puedan imaginar si no que la hija de Antonio David Flores y de Rocío Carrasco confiesa ser adicta a los nachos del Vips. Suponemos que esto no es una colaboración pagada o si, porque en sus redes de hecho aparece comiendo algunos de ellos, así como mínimo la habrán invitado al establecimiento, uno de los más carismáticos y reconocidos de la capital.

Para Flores, estos nachos vienen con la mejor salsa de queso del mundo y por esto no puede dejar de comerlos.

De todas formas, deberá controlarse porque sabemos que este tipo de productos no van nada bien para mantener la línea. Recordemos que la hija de Antonio David ha sufrido un cambio físico brutal desde que saltó a la televisión para defender a su padre cuando entró en un reality de televisión en Telecinco.

Parece que gustó y se la llevaron a concursar a Supervivientes donde hizo un buen papel y posteriormente, aunque le costaba soltarse antes las cámaras, pasó a ser colaboradora de televisión.

En este tiempo se ha adelgazado y cambiado su figura, gracias a la dieta, al deporte y a su paso por cirugía. También se ha realizado diversos retoques y ahora está más top que nunca.

Pero aunque los nachos sean su perdición, hay que tener cuidado con ellos y no abusar de su ingesta, sabemos la cantidad de calorías, grasa y azúcares que llevan, y no por los nachos solos si no también y especialmente por la salsa de queso con la que va acompañada. Es natural dejarse llevar por estos manjares. Ya nos imaginamos que tras esta comida habrá tenido que pasar por el gimnasio nuevamente.

Sea como sea, Rocío Flores consigue éxito en las redes si bien sus relaciones familiares siguen algo complicadas. Las malas lenguas dicen que no se habla con quien se ha ocupado de ella durante los últimos 20 años, Olga Moreno, la exmujer de Antonio David, y que tiene una relación cordial (por su padre) con la novia de este, Marta Riesco.