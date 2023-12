Roberto Brasero pone fecha al fin del bloqueo atmosférico y advierte de las heladas

Roberto Brasero ha dado unos datos que son relevantes, pone fin al bloqueo atmosférico que nos ha acompañado estos días y advierte de las heladas. El experto en el tiempo no ha dudado en mostrar una previsión del tiempo que ha dado mucho de qué hablar. La marcha de este anticiclón que nos ha acompañado estos días es una realidad. Además, Brasero también lanza una advertencia por las heladas que llegarán a nuestro país y que pueden afectar la circulación de estos días de fiesta y de desplazamientos.

El fin del bloqueo atmosférico según Roberto Brasero

La previsión a 10 días vista de Roberto Brasero es la que ha dado como resultado una serie de elementos que nos acompañarán durante estas jornadas tan especiales. Es el momento del año en el que realizamos un parón, empiezan las vacaciones y las celebraciones.

Tal y como ha advertido este meteorólogo: “en todos estos eventos parece que nos acompañará un tiempo muy parecido cuyos ingredientes principales van a ser heladas, nieblas o sol.” Por lo que será mejor preparar el abrigo y extremar las precauciones al volante con esta climatología adversa.

Los mapas del tiempo no dejan ninguna duda y Roberto los explica a la perfección: “Son los ingredientes del tiempo anticiclónico: las altas presiones llegan para quedarse. En invierno, el anticiclón tiene algunas peculiaridades distintas al de verano. Una es que se dan buenas circunstancias para que se formen nieblas en muchas zonas y que puedan persistir en algunas; y otra son las heladas, que aparecerán en más zonas aprovechando los cielos despejados.”

Por lo que, si nada lo impide o hay un cambio significativo, las precipitaciones no van a hacer acto de presencia en estos días. Sino que vamos a disfrutar de este sol que nos acompañará durante largas jornadas, acompañado de unas noches que serán más frías de lo que recordamos.

Roberto Brasero analiza la previsión para estos días previos: “De aquí a la Navidad vamos a ver llover o nevar muy poquito. Este fin de semana, para empezar, se retiran las precipitaciones que este viernes todavía tenemos en Pirineos y Cantábrico oriental, y que esta jornada ya están siendo mucho más débiles que las de la anterior. El sábado se retiran definitivamente tras alguna llovizna que a primerísima hora podríamos tener todavía en Cantabria o el País Vasco. Tiempo seco para el sábado y el domingo. Y para el lunes y el martes, ni una gota.”

El peor día de la semana será el miércoles, según nos indica Brasero: “Luego, el miércoles, según el pronóstico que manejamos este viernes, podría llegar un frente que recorrería el extremo norte con algunas lluvias y nevadas; precipitaciones que serían débiles en general y algo más intensas en el Cantábrico oriental, y con nevadas en el Pirineo occidental durante miércoles y jueves.”

Para el fin de semana de la Navidad: “Para el viernes, en principio, la probabilidad de que lleguen frentes con precipitaciones es bastante menor, por lo que ese día estarán muy repartidos los millones, como suele ocurrir, pero no la lluvia, que sería un premio gordo pero que es muy probable que no nos toque en el día de la Lotería. Y para el fin de semana siguiente y el día de Navidad aumenta la incertidumbre, pero no es descartable que esos días persista la misma situación: un anticiclón de bloqueo que impide las precipitaciones y que solo permite heladas, nieblas o sol. Ahora que conocemos el menú, detengámonos un poco más en sus ingredientes.” Tocará esperar un poco, para ver si esta previsión se acaba cumpliendo.