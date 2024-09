Roberto Brasero lo confirma: el otoño llegará antes de lo previsto por este motivo

El otoño va a llegar antes de lo previsto, por este motivo, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que está por llegar siguiendo la previsión de Roberto Brasero. Lo que tenemos por delante es una situación que puede acabar siendo del todo inesperadas. Por mucho que nos hayamos preparado para afrontar un cambio que puede ser significativo, será mejor que empecemos a pensar en lo que llega y en todo lo que tendremos que afrontar este mes de septiembre.

Parecerá que todo cambie o al menos, eso será posible, con la ayuda de determinados elementos que quizás hasta ahora nunca lo hubieras imaginado. Es el momento de afianzar algunos pronósticos que parece que van llegando y que pueden acabar generando más de un dolor de cabeza. Habrá llegado el momento de ponerse manos a la obra y de generar determinados cambios que son significativos y pueden darnos algunas novedades importantes. Toca ver este otoño llegar a pasas agigantados de una manera o de otra, habrá llegado el momento de ponernos manos a la obra con lo previsto en estos días.

Lo confirma Roberto Brasero

La inestabilidad se acabará convirtiendo en una nueva realidad, de la mano de una serie de elementos que son los que marcarán un antes y un después. Llegará el momento de poner algunos elementos que son los que nos afectarán en estos días que tenemos por delante.

Hemos dejado atrás un fin de semana de una situación que puede generar más de un compromiso importante. Por mucho que queramos alejarnos del verano, parecerá que se ha convertido en una nueva realidad que puede acabar siendo la que nos acompañe en este momento de nuestra vida.

Sin duda alguna, tenemos por delante una serie de cambios que son los que realmente acaben generando algunas situaciones inesperadas. Del sol y las altas temperaturas, podemos pasar a un marcado descenso que traerá lluvias e inestabilidad. Son tiempos de rutinas que pueden acabar generando más de una situación distinta.

Peor lo estamos viendo en un centro Europa marcado por una serie de detalles que pueden ser claves y que acabarán siendo los que nos afecten de lleno. Tocará visualizar qué es lo que tenemos por delante y cómo afrontarlo. La parte del Mediterráneo y el norte del país se enfrenta a un nuevo desafío climático.

El otoño llegará antes de lo previsto por este motivo

Siguiendo con la previsión de Roberto Brasero, el otoño llegará antes, puede estar a las puertas de una manera o de otra. Con unos cambios de ciclo que pueden acabar siendo los que nos hagan pensar que dejamos atrás el mes de septiembre y ese verano que quizás debemos empezar a guardar en la lista de recuerdos.

Tal y como dice este experto: «Habrá que estar pendientes esta semana de esos avisos que se irán actualizando intentando determinar las zonas de posibles lluvias más fuertes. No es tarea sencilla con esta situación atmosférica determinada por esa extensa zona de aire frío, la misma que ha generado las lluvias de la borrasca Boris, pero aquí, insisto, solo debería pillarnos de refilón, generando quizá algunas lluvias fuertes, pero esto tampoco es seguro. Es solo una probabilidad y la incertidumbre en el pronóstico es elevada, pero conviene estar atentos. El miércoles, por ejemplo, la AEMET prevé la presencia de ese centro de bajas presiones situado al este de la Península y Baleares. Así, dice la Agencia Estatal de Meteorología, aumentará la inestabilidad en el este peninsular, con abundante nubosidad y probables chubascos sin descartar tormentas ocasionales, más intensos y probables en el nordeste, Levante, centro este e interior sudeste, sin descartar el norte y oeste de Baleares. Pueden ser localmente fuertes en Cataluña y Levante y en el este de Andalucía, sin descartar Pitiusas y pudiendo ser persistentes en litorales del golfo de Valencia, donde arreciarán las tormentas a últimas horas. Para el jueves seguirá aumentando la inestabilidad atmosférica en amplias zonas del centro y este peninsular y oeste del archipiélago, con abundante nubosidad y probables chubascos acompañados de tormentas ocasionales. Dentro de un margen de incertidumbre, leemos en la predicción de AEMET para ese día, es probable que sean abundantes y puedan ser localmente fuertes en el sur de Cataluña y Aragón, este de la meseta Sur, Levante y oeste de Baleares, incluso localmente persistentes en litorales de Tarragona y golfo de Valencia. Por eso digo que atentos, aunque el pronóstico ofrece mucha incertidumbre y pueda ir variando».

Las temperaturas también serán protagonistas: «Por un lado, tenemos esas lluvias que la borrasca del Mediterráneo puede dejarnos en el este y, sobre todo a partir el jueves, en más zonas de la península y por otro tenemos un descenso de temperaturas que ese sí va a notarse antes. Podemos decir que esta semana hará menos calor, ya que, la bajada corresponde sobre todo a las temperaturas máximas, las diurnas, esas que ahora están muy altas todavía y no tanto a las mínimas, las nocturnas, que esas ya han bajado y no van a bajar mucho más. Las noches seguirán siendo frescas y las tardes menos calurosas. Este martes el descenso de las temperaturas máximas será generalizado sobre todo en la mitad sur y el interior del este. En Badajoz se esperan 34º, que sería la máxima más elevada de toda España y en Córdoba 33º, pero no los 36º de hoy. También llegarán o pasarán de 30º en otras capitales andaluzas, en Murcia o en Ourense y Pontevedra. Para los siguientes días también irán bajando, para depararnos una semana menos calurosa pero todavía no muy fría, a expensas de esa borrasca que se va a formar en el Mediterráneo por el aire frío que pertenece a esa extensa área de bajas presiones de la tormenta Boris de Europa y aquí no va a llegar aunque la borrasca que pueda afectarnos sí está meteorológicamente relacionada con ella».