Roberto Brasero confirma que la borrasca Aitor no viene sola: lo que llega no nos va a gustar

Confirma que la borrasca Aitor no viene sola, Roberto Brasero nos advierte que lo que llega no nos va a gustar. Son tiempos de cambios, de situaciones para las que quizás hasta ahora no habíamos estado pensando o preparados para una situación que puede ser clave y que realmente lo cambiará todo. La primera borrasca de alto impacto que ha llegado a España nos ha dado más de una sorpresa, una situación que puede ser clave y que se acabará convirtiendo en una dura realidad. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que todo sea posible.

Una borrasca que puede acabar siendo la que marcarán un antes y un después, en este camino para el que quizás no habríamos tenido tiempo de encontrar este marcado equilibrio. Son tiempos de cambios, de ver más allá de unos momentos que acabarán siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. El otoño parece que nos ha dejado una situación de inestabilidad para la que debemos estar preparados. El experto Roberto Brasero se adelanta a todos y nos regala una serie de cambios que son fundamentales.

Confirma lo que viene después de la borrasca Aitor

La borrasca Aitor se ha convertido en noticia, al ser la primera de gran impacto que llega a nuestro país. Un evento para el que quizás no estamos preparados y que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno. El descenso de las temperaturas nos ha sumergido en lo peor de un otoño que parece que ha llegado con fuerza.

El último fin de semana del mes de septiembre está dejando unos registros que son más propios de noviembre en algunas zonas del país. Sin duda alguna, tenemos por delante unas jornadas que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no habíamos podido tener en cuenta.

Después de la borrasca, Aitor llega un episodio que puede alejarnos de lo que sería habitual. Estamos ante una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado. Por lo que, el momento, se ha convertido en una dura realidad que se ha convertido en algo muy común.

Tocará mirar el calendario y ver qué nos está esperando en estos días que están marcados en rojo y que llegan puntuales a la fecha. El llamado veranillo de San Miguel acabará haciendo acto de presencia.

Roberto Brasero confirma lo que nos espera

Lo que nos está esperando es un elemento que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, estamos ante algunos elementos que son claves y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos imaginado que nos acabaría pasando.

La previsión del fin de semana de Roberto Brasero tras el paso de la borrasca Aitor no deja lugar a dudas: «Este sábado se irán retirando las nubes que aún permanecen en el extremo norte de la península. No obstante, sobre todo en las primeras horas, podríamos tener lluvias en el País Vasco y el norte de Navarra. El viento fuerte persistirá durante todo el día en los extremos norte y sur de Cataluña, así como en el norte de las Baleares. En el resto de España será un sábado bastante soleado. En general, podemos decir que también será fresco, ya que las temperaturas de primera hora serán más bajas que las de hoy, con un amanecer especialmente frío, sobre todo en el interior de la mitad norte. Por la tarde, las temperaturas descenderán notablemente en el litoral mediterráneo. Durante esta semana, se alcanzaron temperaturas superiores a los 35ºC, y hoy se esperan máximas de 30ºC, pero este sábado en Valencia la máxima prevista es de 24ºC y en Murcia de 28ºC. En la zona centro, Madrid alcanzará unos 20ºC, mientras que en la mitad norte las temperaturas serán aún más bajas, como los 15ºC que se esperan en Burgos».

En unas horas llegará un importante cambio de tiempo: «El domingo presentará un panorama distinto, ya que las temperaturas subirán. Las de primera hora serán más altas, con un amanecer menos frío que el del sábado, y también aumentarán por la tarde, excepto en el valle del Ebro, el sureste y Canarias, donde podrían bajar algunos grados. Destacamos el sol que brillará en un día mayormente despejado, gracias a la llegada de un anticiclón. Sin embargo, se esperan algunas rachas fuertes de viento de levante en el estrecho, donde podría acumularse algo de nubosidad. Mientras tanto, irá amainando la tramontana en el Ampurdán y Baleares. Por la tarde, es posible que una borrasca se acerque a Galicia, lo que podría dejar algunas lluvias en el litoral gallego antes de que termine la jornada. En general, predominará el sol, con un ambiente cálido por la tarde y menos frío por la mañana, lo que conocemos como el «veranillo de San Miguel». Aunque las temperaturas no serán tan elevadas como las del verano o las de otros años en estas fechas, tras el paso de Aitor y su río de humedad, disfrutaremos de mucho sol en general».