Roberto Brasero confirma la peor predicción para España: «Se acabó…»

La segunda gran ola de calor que nos ha dejado un verano del todo inestable, se ha convertido en una realidad, Roberto Brasero confirma la peor predicción para España. Habrá llegado el momento de empezar a prepararse para lo peor, con una serie de elementos que van llegando a toda velocidad y eso quiere decir que tendremos que poner a punto los aires acondicionados y todo lo necesario para luchar contra las altas temperaturas. El termómetro será el gran protagonista de unos días en los que no dejará de subir hasta límites insospechados.

La peor predicción para España se ha confirmado de mano de uno de los expertos en el tiempo, Roberto Brasero. No ha dudado en adelantarse a los demás y en decir abiertamente qué es lo que nos está esperando en unas jornadas que nos alejan de lo que sería habitual en esta época del año. Las cifras hablan por sí solas y las causantes de más de un susto. Especialmente cuando vemos que estamos ante un nivel que puede acabar siendo complicado. En muchos aspectos, tocará reactualizar determinados planes ante unas temperaturas que superarán los 40º en gran parte del territorio.

La peor de las predicciones se confirma para España

Un año más, el país entero empieza a transformarse en un auténtico horno ibérico. Lo que sería habitual en años pasados, ha vuelto con mucha fuerza. Si bien estamos acostumbrados a sufrir ese aumento de las temperaturas que puede ser terrible en muchos sentidos, tocará estar pendiente de determinados aspectos clave.

Es hora de ver un poco más allá y de empezar a organizar una semana que nos traerá novedades importantes. Son épocas en lo que parecía que no pasaría se ha convertido en una realidad. La inestabilidad de días pasados ha dado paso a una estabilidad que, con el anticiclón de bandera y una masa de aire cálido, acompañándolo, nos lleva, de nuevo, a lo peor del verano.

Es la segunda gran ola de calor de la temporada y no pasará desapercibida. Nos enfrentamos de nuevo a ese elemento que puede dejarnos encerrados en casa. Intentando combatir unas altas temperaturas que pueden acabar siendo las culpables de estas cifras que son demasiado intensas. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a hacer planes de cara a un mes de agosto que se presenta de récord.

Roberto Brasero tiene claro qué nos espera

Lo que nos espera, según Roberto Brasero, es una situación que nadie hubiera querido ver de nuevo. Cuando pensábamos que nos habíamos salvado de unas temperaturas infernales, vuelven a ser noticia. Estamos ante unas cifras que se han convertido en tendencia y pueden alejarnos de lo que sería habitual.

La previsión de este experto no deja lugar a dudas: «lo advierte la Agencia Estatal de Meteorología en un nuevo aviso emitido este lunes. Esta segunda ola de calor estaría más restringida tanto en ámbito geográfico como en probabilidad de ocurrencia. Es decir, está claro que calor va a hacer, y en toda España, a lo largo de esta semana. Pero también es cierto que esta semana es una fecha en la que tener altas temperaturas es lo normal. Tendría que ser un poco más altas de lo normal, para que entren en los criterios de ola de calor que alguna vez hemos contado ya y que recoge la AEMET en su web. Por ahora el ámbito geográfico de esta segunda ola está delimitado a la zona Centro y cuadrante suroccidental peninsular. Se tendrían que dar tres días seguidos con esas temperaturas más elevadas de las propiamente elevadas del verano y lo que vemos en el pronóstico es que el jueves podrían bajar un poco precisamente en el suroeste peninsular. Y por eso, en este caso, la probabilidad de que ocurra es media (entre un 40% a un 70%) en lugar de en otras ocasiones en los que la probabilidad es alta (por encima del 70%). Pero eso no significa que no esté claro que vaya a hacer calor (¡claro que lo hará!) solo que habrá que ver si es un grado arriba o abajo y nos mete o nos saca del calificativo de ola de calor».

El calor extremo será noticia estos próximos días y también noches: «Aparte del cuadrando suroccidental y zona centro (Extremadura, oeste de Andalucía, Comunidad de Madrid, oeste de Castilla-La Mancha, sur de Castilla y León) las temperaturas también subirán en el resto de España durante el martes y miércoles. Más calurosas serán las tardes y también vuelven a serlo las noches, después de un respiro que hemos tenido en la mayor parte de la Península estos dos últimos días (aunque no en todas porque en Alicante, Murcia, Málaga o Canarias han seguido las noches tórridas y tropicales). Según el aviso de AEMET, este miércoles las temperaturas continuarán ascendiendo, salvo en el extremo norte, aunque más moderadamente, por lo que se espera que las temperaturas máximas alcancen los 40-42º de forma generalizada en el centro y cuadrante suroccidental peninsular, sin descartar puntualmente los 44º en el valle del Guadalquivir. Serán también muy altas en el valle del Ebro e interior de Valencia alcanzándose los 39-40º C; el sur de Ourense y la meseta Norte, en torno a 37-38º; y el interior del sureste peninsular, donde se situarán en 38-39 º. Las temperaturas mínimas serán también elevadas durante el episodio, especialmente en los valles fluviales de la mitad sur y zonas afectadas por vientos terrales, pudiendo superar los 22º, incluso los 24 º de forma local, especialmente las noches del miércoles y el jueves».