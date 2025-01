Robero Brasero anuncia un giro radical en el tiempo y avisa: «Fin de semana…»

Llega un inesperado giro radical en el tiempo, Roberto Brasero se adelanta a todos y avisa, el frío será una realidad este fin de semana. Hemos tenido un invierno que hasta la fecha quizás nunca hubiéramos imaginado lo que nos esperaría. Un destacado cambio de tendencia que se ha convertido en toda una realidad. Tenemos que enfrentarnos a un cambio que puede ser el que marque la diferencia en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves.

Sin duda alguna, debemos empezar a pensar en este fin de semana de vuelta a la rutina, de cansancio acumulado y de una serie de transformaciones en el tiempo que nos trasladarán a lo peor de un invierno que aún no conocemos. La situación puede cambiar por momentos y eso quiere decir que tendremos que estar pendientes de un tiempo que puede llegar a ser hasta peligroso. De las altas temperaturas de días anteriores, a un descenso en picado de las temperaturas que puede dejarnos mirando al cielo y esperando un giro radical que quizás no esperaríamos. Roberto Brasero no tiene dudas de lo que nos está esperando.

Anuncia un giro radical en el tiempo

Miramos al fin de semana con más ganas que nunca. A pesar de que ha sido un fin de semana en lo que realmente nunca hubiéramos tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede llegar a ser especialmente complicado.

Para los amantes del frío y la nieve no tendremos que sufrir las consecuencias de una situación que puede llegar a ser lo que nos acompañe en estos días. Pero cuidado porque lo que está a punto de pasar, puede ser un destacado cambio de ciclo en muchos sentidos que nos puede afectar de lleno sin esperarlo.

Será mejor que aprovechemos las altas temperaturas que podemos tener al inicio de esta semana, ya que lo que llega en unos días u horas puede ser algo muy distinto. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en preparar la ropa de invierno, sacar la chaqueta y protegernos de unos resfriados que acabarán siendo protagonistas.

El experto Roberto Brasero se adelanta a todos y nos da una serie de datos que pueden ser los que marcarán la diferencia en todos los sentidos.

Roberto Brasero anuncia estos cambios en la previsión del tiempo

El famoso meteorólogo de Antena 3 se adelanta a todo lo que nos está esperando. De la mano de una serie de detalles que pueden ser los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Habrá llegado el momento de ver cara a cara un invierno que hasta hoy no ha dado señales de cambio.

Tal y como nos indica desde su blog: «Hasta la noche del sábado seguiremos con temperaturas relativamente templadas para la fecha en la que estamos. Este viernes llegará otro frente atlántico que dejará lluvias en Galicia, donde esta tarde pueden ser abundantes. Se irán extendiendo, pero de manera débil a las comunidades del Cantábrico o el norte de Castilla y León. En resto de la mitad occidental de la península y en la zona centro tendremos nubes y sobre todo nieblas matinales y cuanto más al este y en canarias, más sol. Las temperaturas mañana van ser como las de hoy y el Cantábrico, con viento sur, incluso más altas, y llegaremos este 10 de enero hasta los 20º en Oviedo, y 14º suben por el viento sur- ayer y en el cantábrico incluso más altas, llegaremos ahí a los 20º , en Valencia 21º, 22º en Murcia o 24º se esperan en Málaga».

Siguiendo con la misma previsión: «El fin de semana viene con cambios o contrastes en el con tiempo entre un sábado más nuboso pero templado y el domingo más sol pero también con más frío. Podría llover el sábado en la mitad norte peninsular y Baleares, sobre todo por la mañana. Podrán ser lluvias copiosas en las comunidades del Cantábrico, y débiles y en la meseta Norte y entornos de montaña del centro, y nevadas en los Pirineos a una cota que irá bajando hasta los 1500/1200 m. Tiempo soleado en Canarias con posible calima ligera. El sábado solo se espera que bajen las temperaturas diurnas en el Cantábrico y pirineos mientas que podan subir algo más incluso en el litoral mediterráneo, interiores de Cataluña y Valencia así como en Canarias. Por la noche ya será distinto: volverán a bajar en toda la península y el sábado por la noche ya volverá a hacer frío».

El domingo será el día en el que llegarán los principales cambios: «Y el domingo por la mañana puede amanecer con heladas. Es lo normal para un 12 de enero pero la noticia es que ahora no las tenemos. El domingo volverán a ganar extensión e intensidad, afectando a la mayor parte de interiores de la mitad nordeste peninsular y pudiendo llegar a fuertes en Pirineos e Ibérica. Y luego por la tarde las máximas serán fácilmente seis o hasta ocho grados más bajas que las del sábado sobre todo en amplias zonas de la mitad nordeste peninsular y Baleares ya que el descenso será solo de un par de grados en el suroeste y Canarias. En cuanto a las lluvias o nevadas, a día de hoy, se esperan pocas la verdad: Únicamente, la formación de una borrasca en el entorno de Italia dejará una mayor inestabilidad en Baleares, con chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta, que con baja probabilidad podrían alcanzar localmente otros puntos del área mediterránea como puedan ser la costa de granada o Melilla. Pero en general el domingo debería empezar con heladas, seguir con mucho sol, y dejarnos una tarde bastante más fría que las que estamos teniendo ahora. Un tiempo similar al que tuvimos en el final del año pasado, sin ir más lejos, aunque ahora resulte muy lejano volver a hablar del 2024».