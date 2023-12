Uno de los momentos más esperados del año es ver el vestido de Cristina Pedroche en ‘Las Campanadas’ de Antena 3, pero su marido ha conseguido hacerle competencia porque cada temporada saca un turrón diferente. Dabiz Muñoz es nuestro cocinero más internacional y se ha hecho famoso gracias a la creación de productos arriesgados que causan sensación entre el gran público. Tanto es así que una influencer que acumula más de 15.000 seguidores en su cuenta de TikTok se ha atrevido a aprobar su nueva creación.

Dabiz Muñoz ha vivido grandes aventuras profesionales, de hecho ha presentado varios programas para acercar sus arriesgadas propuestas a la audiencia. También es dueño de una cadena de restaurantes que ha cosechado grandes éxitos, a pesar de que inauguró uno en Reino Unido que tuvo que cerrar sus puertas antes de lo que estaba previsto. Siempre ha contado con el apoyo de Cristina Pedroche, quien tiene una opinión completamente contraria a la de @quedalicioso, una usuaria que se dedica a comentar creaciones gastronómicas.

El ataque que ha recibido Dabiz Muñoz

@quedalicioso tiene 15.000 seguidores y eso quiere decir que su opinión es muy importante. Lo primero que ha criticado es que el marido de Cristina Pedroche ponga un precio tan elevado a sus turrones de Navidad. «Me parece ofensivo que este caballero cobre casi 17 euros por unos turrones», empieza diciendo. «Oiga, que me parece genial que sea el mejor cocinero del mundo por no sé qué año consecutivo, pero hombre… Vamos a ver, que el año pasado estuve mirando con mi hermana las etiquetas y tienen muchos edulcorantes».

La creadora de contenido ha atacado a Dabiz Muñoz cuestionando la calidad de su producto. Considera que ha cruzado todos los límites y que debe dar marcha atrás porque el negocio que ha puesto en marcha no le deja en buen lugar, a pesar de tener una fama impecable. Dabiz ha optado por mantenerse al margen y no ha utilizado sus redes sociales para responder a estas críticas.

Una crítica que hace saltar las alarmas

El problema es que Dabiz Muñoz siempre ha presumido de ser un cocinero humilde. Hace años se sentó en el programa ‘Viajando con Chester’ y aseguró que sus restaurantes eran aptos para todos los bolsillos, pero el tiempo ha demostrado que esta afirmación no se corresponde con la realidad. Por ese motivo la protagonista de nuestra noticia ha estallado y ha hecho arder TikTok. «Vamos a ver si nos ubicamos, por favor. Libertad de comercio y que cada uno compre lo que quiera, pero me parece ridículo y no sé qué etiqueta poner comprar estos turrones a este precio».

El gran apoyo de Dabiz Muñoz

Como todo el mundo sabe, Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche forman un equipo perfecto. Ambos se apoyan mutuamente y se han convertido en uno de los matrimonios más estables de nuestra crónica social. Han tenido que enfrentarse a toda clase de rumores, pero han sabido estar a la altura y nunca se han dejado llevar por la corriente mayoritaria. Eso explica el motivo por el que el cocinero ha creado un turrón tan extraño a un precio que ha causado sensación en las redes sociales.