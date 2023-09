Reaparece Emma, la hija de Rachel y Ross, los protagonistas de ‘Friends’, 20 años después

Después de 19 años, uno de los personajes más icónicos de ‘Friends’ ha reaparecido y los espectadores se han quedado impactados con el cambio. Cuando estaba en la serie era solo un bebé, un bebé con un papel importante porque daba vida a la hija de Rachel y Ross, los protagonistas. Lo más sorprendente de todo es que realmente había dos personas detrás de este proyecto. Es decir, Emma, que así se llamaba la primogénita de Rachel, en realidad era dos personas distintas. Dos hermanas gemelas que se turnaban para salir en la pequeña pantalla.

Han pasado casi dos décadas desde que se emitió ‘El último’, el capítulo con el que ‘Friends’ se despidió de sus millones de fans. El momento más importante de la mítica ficción fue cuando Rachel presentó a su hija, Emma Geller-Green, fruto de su historia de amor con Ross. Los espectadores se quedaron sin palabras y de un momento a otro la niña se convirtió en el bebé más famoso de Estados Unidos.

Los padres de ‘Emma’ tomaron precauciones

Emma ya no es un bebé y poco a poco los secretos de su personaje van viendo la luz. Lo que más ha llamado la atención es que detrás de este proyecto había dos personas distintas, las hermanas gemelas Cali y Noelle Sheldon. Como eran muy pequeñas se iban turnando para grabar todas las escenas y que los productores de la serie no tuvieran que hacer parones. Nacieron en junio de 2002, así que en la actualidad son dos mujeres que han dado un gran cambio.

Los padres de las gemelas tomaron muchas precauciones después de aceptar la oferta de los directores de ‘Friends’. Ha sido una serie con proyección internacional, así que debían mirar por el bienestar de sus hijas. Lo primero que hicieron fue asegurarse de que su descanso no corría peligro, por eso participaban las dos. Más adelante decidieron que no les contarían nada a las niñas hasta que tuvieran cierta edad. De ahí que no supieran que habían sido protagonistas de ‘Friends’ hasta que fueron adolescentes.

Un gran cambio

El mundo de la interpretación avanza demasiado rápido y muchos no se han parado a pensar cómo era la vida de Emma, la hija de Rachel. Lo cierto es que las gemelas que le dieron vida han experimentado una evolución física impresionante. Publican mucho contenido en Instagram y tienen bastantes seguidores, así que comparten algunos momentos importantes. Según contaron en una entrevista para NBC, no supieron que habían participado en ‘Friends’ hasta que llegaron al instituto, pues sus padres no querían que la fama les llevase por el mal camino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noelle Sheldon (@noelle.sheldon)

Cali y Noelle Sheldon, dos buenas infuencers

Cuando salieron en ‘Friends’ no tuvieron la capacidad de decidir, pero ahora sí y han elegido llevar una vida completamente tranquila. Acumulan más de 80.000 fans en Instagram. Disfrutan de una relación especial, por eso han hecho pequeñas colaboraciones en otros proyectos de ficción. El último papel importante que han aceptado fue dar vida a las hermanas Tyler en ‘Nosotros’.