Un querido actor de ‘La que se avecina’ que se ha visto envuelto en una estafa y manda un aviso

Nacho Guerreros ha denunciado públicamente haber sido víctima de una suplantación de identidad en redes sociales. El intérprete ha decidido acudir a la policía tras detectar que un perfil falso en Instagram utilizaba su nombre e imagen para engañar a seguidores y pedirles dinero.

A través de su propia cuenta, ha alertado a sus seguidores de la existencia de este perfil fraudulento y explicó que la situación llevaba varios días produciéndose sin que, por el momento, la red social hubiera tomado medidas para retirar la cuenta. El actor quiso aclarar que solo tiene un perfil oficial y pidió a sus seguidores que extremen la precaución ante posibles intentos de estafa.

«Acabo de denunciar una cuenta falsa que se hace pasar por mí. Dicho perfil trata de robarle dinero a la gente mediante mentira», escribió el intérprete en Instagram junto a un vídeo grabado por él mismo. En ese mensaje también explicó que había trasladado la situación tanto a la plataforma como a las autoridades, aunque el perfil seguía activo en ese momento.

La denuncia de Nacho Guerreros

En el vídeo difundido en sus redes sociales, Nacho Guerreros ha explicado que acudió personalmente a una comisaría para formalizar la denuncia. «Queridos, queridas, voy a hacer un llamamiento. Vengo de la policía, de la comisaría de la calle Huertas, donde he interpuesto una denuncia por suplantación de identidad», señaló mientras caminaba por la calle.

Según cuenta, desde hacía varios días circulaba en Instagram una cuenta que utilizaba su nombre para hacerse pasar por él. «Desde hace varios días hay un perfil en Instagram, @nachogue016, que se hace pasar por mí», explica el actor, que decidió advertir públicamente a su comunidad digital ante el riesgo de que alguien pudiera caer en el engaño.

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Nacho también ha contado que había reportado el perfil en varias ocasiones a Instagram, aunque la plataforma no había considerado que incumpliera las normas. «Yo he denunciado varias veces ese perfil a Instagram, pero Instagram ha decidido que no infringe las normas y que puede operar perfectamente», recalca.

Una estafa muy arriesgada

La forma de actuar del perfil falso, según cuenta Nacho Guerreros, consiste en establecer contacto con personas que creen estar hablando con él y, posteriormente, redirigirlas a otros canales de comunicación. Un conocido del intérprete decidió comprobar el funcionamiento de la cuenta y se puso en contacto con ella haciéndose pasar por fan.

En ese momento, la persona que gestionaba el perfil le indicó que continuara la conversación a través de Telegram. Allí, según explicó Nacho, la estafa se vuelve más sofisticada, ya que el usuario era redirigido a otro canal en el que alguien se hacía pasar por su supuesto representante.

El objetivo final de este proceso era solicitar dinero a los seguidores con promesas de encuentros personales con el actor. Según relató Nacho, las cantidades que se pedían eran muy elevadas. En algunos casos se solicitaban 1.000 euros por conocerle, 1.500 euros por cenar con él y hasta 2.000 euros por pasar unas vacaciones juntos.

Ante esta situación, el actor decidió lanzar una advertencia directa a sus seguidores, que en Instagram superan el medio millón de personas. «Así es que por favor, tengan cuidado con este tipo de perfiles porque son completamente falsos», señaló al final de su mensaje.

Un problema cada vez más frecuente

La suplantación de identidad de personajes públicos en internet se ha convertido en un fenómeno cada vez más habitual. Las redes sociales facilitan que los estafadores creen perfiles falsos con fotografías y nombres reales, lo que puede generar confusión entre los usuarios y favorecer el engaño.

En muchos casos, estas cuentas fraudulentas utilizan estrategias de manipulación emocional para convencer a las víctimas de que mantengan conversaciones privadas y, posteriormente, solicitar dinero con diferentes excusas. El problema se agrava cuando las plataformas tardan en reaccionar o cuando los perfiles cambian de nombre y reaparecen después de haber sido denunciados.

Las autoridades y expertos en seguridad digital recomiendan comprobar siempre que las cuentas de personajes conocidos estén verificadas o cuenten con referencias claras que acrediten su veracidad.

El caso de Brad Pitt

El caso denunciado por Nacho Guerreros no es un hecho aislado. En los últimos años se han registrado numerosas estafas en las que los delincuentes utilizan la imagen de celebridades para engañar a seguidores. Desde supuestas colaboraciones profesionales hasta promesas de encuentros personales, las estrategias son cada vez más elaboradas.

Uno de los episodios más conocidos ocurrió recientemente con el actor Brad Pitt. En enero de 2025, una mujer francesa de 53 años denunció haber sido víctima de una estafa tras mantener durante más de un año y medio una relación virtual con una persona que afirmaba ser el intérprete.

Durante ese tiempo, la víctima transfirió más de 830.000 euros a quien creía que era el actor para ayudarle a resolver supuestos problemas personales y financiar proyectos que nunca existieron. El caso terminó destapándose cuando la mujer descubrió que todo formaba parte de un engaño.

La historia se hizo viral en redes sociales y obligó al entorno del actor a intervenir públicamente. Su equipo emitió entonces un comunicado recordando que Brad Pitt no utiliza redes sociales ni se pone en contacto directo con seguidores a través de este tipo de plataformas.