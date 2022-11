¿Por qué no se ha vuelto a saber nada de María Teresa Campos?

María Teresa Campos se posicionó como una comunicadora más que conocida en el panorama televisivo español. Después de toda una vida en los medios, la madre de Terelu Campos y Carmen Borrego se despedía de la televisión y la despedida fue más que sonada en pantalla. Las lágrimas no tardaron en aparecer y la presentadora cerraba una gran etapa en la pantalla que había sido su profesión durante toda una vida.

El emotivo adiós de María Teresa Campos en televisión

Esta despedida llegó en ‘¡Qué tiempo tan feliz!’, un programa de televisión que llevaba más de 7 años presentando. Fue una despedida emotiva y llena de sentimiento por su parte, la presentadora agradecía a los que la habían acompañado en esta aventura y acababa su último programa en este formato bailando la canción de despedida del programa con muchos sentimientos encontrados, mientras se fundía en un abrazo con su hija Terelu, que no dudó en acompañarla en un día tan señalado para ella.

Este cambio no habría sido fácil para la presentadora y es que el trabajo era una parte esencial de su rutina. Ahora siente una gran desconexión con la que era su realidad e incluso esperaba tener nuevas oportunidades en pantalla. Según recogía Informalia «ya se ha dado cuenta de que esa oportunidad que pide a gritos no va a llegar » pues así lo confesaba una persona de su círculo más íntimo. Además, confesaba que María Teresa Campos «arrastra una tristeza que no es capaz de superar».

Su realidad actual alejada de las cámaras

Parece que esta profesional de la televisión no se encontraría en su mejor momento personal. El mismo medio recogía varias declaraciones de su entorno y confesaban que «Ella no sabe estar sentada en un sofá sin hacer nada. Juega a las cartas, ve la tele, poco, y sale a pasear en coche con su fiel chófer Gustavo, su persona de confianza. Es él quien está al pie del cañón».

Su realidad es muy distinta a la que tenía cuando trabajaba en televisión y esto no encaja bien con María Teresa Campos, muchos destacaban como esta estaría más triste y apagada después de su retirada y algunas fotos han mostrado cómo se encontraría actualmente, años después de su adiós como presentadora en ‘¡Qué tiempo tan feliz!’. Se mostraba más delgada, apagada y sin el look que tanto la hacía destacar en pantalla.

Aún con ello, parece que estaría bien cuidada y no duda en salir a pasear junto a su chófer, que se ha convertido en su mano derecha y procura por su cuidado en el hogar. Como es común, con los años ha ido necesitando más atención para poder hacer frente a las limitaciones físicas del cuerpo, pues ya tiene más de 80 años a sus espaldas. Cuenta con una atención personalizada y continua con una vida retadora para su estado anímico. «Se siente sola y olvidada» desde su marcha de los mundos de la televisión y es que llevaba en activo toda una vida, sumando décadas de trabajo, pasión y talento en el sector de la comunicación.