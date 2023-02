La princesa Leonor no se iba a llamar así: este iba a ser su nombre

La Princesa Leonor no se iba a llamar así, Letizia tenía un nombre preparado que no coincidía con el de Felipe, al final llegaron a un acuerdo. Los Reyes como padres primerizos no sabían bien cómo se llamará su primer hijo. En ese primer niño o niña recae el peso de la corona de España. Todo el país, pero también, toda la casa real, estaba pendiente del embarazo de Letizia y del día en el que debía salir de cuentas. Aunque decidieron no compartir el sexo del bebé, quizás tenían más datos que el país.

Leonor no se iba a llamar así, este iba a ser el nombre de la princesa

Como hija o hijo del heredero al trono, el nacimiento de Leonor fue muy especial. Poco se sabía del momento, los reyes, por aquellos tiempos príncipes, vivieron la espera con mucha ilusión y alegría, como buenos padres primerizos. La presión era máxima, más allá de los embarazos de las infantas, el de Letizia, daría lugar a un príncipe o princesa.

El nombre del futuro rey o reina de España era determinante. Según ha desvelado un experto en casa real como Jaime Peñafiel en su columna de LOC: “Ahora se ha sabido que Leonor iba a llamarse Sofía, pero Letizia no quería saber nada de que su primogénita llevara el nombre de su suegra. Ya apuntaba malas maneras”.

Quizás en busca de tener un vínculo más fuerte con su primera hija haciendo realidad ese sueño de pequeña que todas tenemos, el nombre que nos gustaría que tuviera nuestra niña, Letizia se impuso. Gracias a ella la princesa se llama Leonor, un nombre poderoso que ha creado escuela, desde que apareció hay otras princesas que se llaman igual.

Lo que Letizia no pudo evitar, al contario, accedió encantada es que su segunda hija se llamará Sofía. Merecido homenaje de una reina y madre que tiene en su nieta a una digna heredera. Sofía es quizás la más Borbón, por altura y porte, es igual que su hermana todo un orgullo para la familia.

Tanto la Princesa Leonor como la infanta Sofía estudiarán en un prestigioso colegio internacional, gracias a sus buenas notas y educación. Sin duda alguna se han convertido en un ejemplo a seguir para muchas adolescentes que copian su estilo, pero también saber estar. Son el orgullo de la casa real, tengan un hombre elegido por su madre o padre.