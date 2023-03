Pillan a la madre de Almudena Cid soltando lo peor de Christian Gálvez

La madre de Almudena Cid ha entrado en acción, soltado lo peor del que fue su yerno, Christian Gálvez el popular presentador. Este hombre que ha rehecho su vida con Patricia Pardo es el protagonista de unas palabras durísimas palabras de la que un día fue su suegra.

La relación que parecía ideal entre Christian Gálvez y Almudena Cid acabó de la peor manera y lo peor es que el tiempo no ha hecho que esto se solucione. Ha pasado más de un año y sigue siendo fuente de nuevas noticias y debates. La última en poner la carne en el asador ha sido la madre de Almudena Cid.

La madre de Almudena Cid pillada hablando así de Christian Gálvez

Almudena Cid lo pasó muy mal cuando su relación con Christian Gálvez se acabó. Se conocieron en ‘Pasapalabra’, en el programa surgió un amor que parecía indestructible, pero no ha sido así. La pareja puso fin de una forma totalmente inesperada y quien peor parece que lo pasó fue Almudena Cid.

Según cuenta la popular deportista de élite, además de quedarse muy delgada y perder muchos kilos asegura que ha hecho “terapia vigilada porque es algo que siempre ha interesado y tengo que decir que me ha ayudado mucho. Por supuesto, el escribir el libro me ha venido muy bien y lo de hacer teatro también. La gente me dice que saque la ira, pero no me sale. Mi única preocupación durante estos meses ha sido recuperarme. He estado con un gorro sucio de maquillaje durante meses y no me he dado cuenta, o con tres chándales en cuatro meses. Se me pasaron opciones terribles por la cabeza”, decía.

Su madre ha sido el gran apoyo de Almudena, aunque también protagonista de declaraciones que han estado en el foco durante días. Esta vez, le han pillado diciendo de todo sobre el expresentador de ‘Pasapalabra’.

Mina Tostado García habla de Christian Gálvez

Un comentario en redes sociales hizo que la mismísima madre de Almudena Cid soltará un inesperado comentario ante una usuaria que se alegraba por ver a Christian Gálvez con otra, solo 4 meses después de la ruptura. Mina Tostado, la madre de Almudena Cid decidió mostrar la peor cara de Gálvez en redes sociales.

Esta mujer escribió un comentario de lo más tajante: “Tú que sabrás desde cuándo está con otra. Ha sido un mentiroso toda la vida”. Una afirmación que ponía en muy mal lugar a un hombre que durante un tiempo formó parte de su familia. No sé sabe cuándo Gálvez está en pareja ni cómo dejó a Almudena, es algo que forma parte de la intimidad de cada pareja y familia.