Pánico por la llegada de la ‘Bestia del Este’ a España: aviso urgente por lo que puede dejar a su paso

La que ha sido bautizada como la Bestia del Este llega a España, los expertos en la previsión del tiempo no dudan en lanzar un importante aviso urgente que puede cambiarlo todo. Son tiempos de ver qué es lo que nos espera de la mano de un invierno que parece que nos guarda más de una sorpresa. El mal tiempo se ha convertido en una realidad en unos días en los que parecía que volvíamos a los tiempos pasados.

A estos días en los que el sol brillaba y no teníamos problemas para salir de casa con total seguridad. Con el mal tiempo golpeando con fuerza, debemos empezar a prepararnos para descubrir algunos detalles que quizás hasta ahora no teníamos en cuenta. Un cambio de ciclo que quizás en estos días vamos a tener que afrontar con la mirada puesta a una novedad destacada. La previsión del tiempo se acabará convirtiendo en la fuente de un aviso urgente que puede acabar siendo la que marque esta diferencia importante que tenemos por delante. Los expertos de la AEMET no dudan en avisar ante lo que nos espera a partir de este día.

Siembra el pánico la llegada de esta Bestia del Este a España

Estos días que tenemos por delante pueden acabar siendo los que marquen una diferencia importante. Sobre todo, si tenemos en cuenta algunos datos que quizás hasta ahora no pensabas que podría ser una realidad. Es momento de empezar a pensar en algunos datos que son fundamentales.

Por lo que, ahora más que nunca y a estas alturas del mes de febrero, debemos empezar a pensar en lo que nos está esperando con unas circunstancias que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no pensábamos. El mal tiempo se acabará convirtiendo en una realidad.

La llamada Bestia del Este creará un bloqueo escandinavo traerá una masa de aire muy fría a mediados de semana. El termómetro bajará en picado a medida que nos enfrentamos a este cambio de ciclo que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días.

Es importante saber que estamos en un invierno que puede traernos consecuencias inesperadas. Sobre todo, si nos centramos en todo lo que nos ofrece este día en el que todo puede ser posible. Estaremos ante una serie de cambios que pueden ser fundamentales.

Lo puede dejar a su paso obliga a lanzar un aviso urgente

Los expertos de la AEMET no dudan en estar siempre pendientes de lo que tenemos por delante. Una primera semana de febrero en la que todo puede ser posible y tendremos que afrontar un destacado cambio de ciclo que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta.

La AEMET nos dice que: Tal y como nos indican los mapas del tiempo: «Se prevé una tendencia a la inestabilizarían en la Península y Baleares debido al descuelgue desde el norte de una masa de aire polar que a su vez favorecerá un proceso de ciclogénesis en el Mediterráneo. Existe una elevada incertidumbre en la predicción en función de la evolución de estos sistemas. Si bien se esperan precipitaciones en el Cantábrico, Baleares y tercio nordeste peninsular, éstas no pueden descartarse en otros puntos del territorio, pudiendo ser localmente fuerte en zonas de litoral del mar Balear. Se prevén nevadas en montañas del extremo norte peninsular, con probables acumulados significativos en el Pirineo, sin descartarlas en zonas más bajas del cuadrante nordeste y en montañas del centro y sureste. La cota de nieve se desplomará desde los 1000 metros hasta situarse por debajo de los 500 m. en la mayor parte de la mitad norte peninsular, permaneciendo en torno a 1200/1500 m. en el sureste. En Canarias, cielos poco nubosos con probable calima y posibilidad de algún chubasco vespertino en las islas de mayor relieve»:

Siguiendo con la misma predicción: «Salvo algunos aumentos en Alborán y extremo sureste peninsular, las temperaturas máximas descenderán de forma prácticamente generalizada en la Península y Baleares, notablemente en montañas de la mitad norte. Pocos cambios en Canarias. Las mínimas también descenderán en el extremo norte peninsular, montañas del centro, Baleares y Estrecho, con pocos cambios en el resto. Las heladas seguirán afectando a la mayor parte de interiores de la mitad norte peninsular, así como a montañas del sureste y al este de la meseta Sur, sin descartarse en Mallorca. Se prevén de moderadas a fuertes en montañas de la mitad norte y en áreas de la meseta Norte.

Se espera que sople tramontana en Ampurdán y norte de Baleares, con vientos del este y nordeste en Galicia y Cantábrico, alisios en Canarias y predominio de la componente oeste en el resto. Podrán darse intervalos de fuerte en Ampurdán, bajo Ebro, litorales del noroeste peninsular y Alborán».