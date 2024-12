Una nueva DANA pone en alerta a España: Roberto Brasero lo confirma y da la fecha clave

La fecha clave para esta nueva DANA nos la ha dado Roberto Brasero, este experto, no duda en ofrecernos una serie de datos que pueden llegar a ser fundamentales. Tocará estar pendiente de algunos elementos que hasta el momento jamás hubiéramos imaginado que tendríamos por delante. Una previsión del tiempo que puede ser la que nos afecte de lleno en estos días que hasta el momento jamás hubiéramos pensado que tuviéramos por delante y que fueran tan significativas.

Este 2024 sin duda alguna, estará marcado por un fenómeno que lo cambió todo y que acabará siendo el que marque una diferencia significativa en estos días que hasta el momento jamás hubiésemos tenido en cuenta. Nos enfrentamos a un destacado cambio de ciclo que puede ser el que marque un antes y un después. Una situación que puede acabar siendo la que nos afecte durante estos próximos días, en especial si tenemos en cuenta lo que llega. Es el momento del año en el que los desplazamientos se multiplican y lo hacen de tal forma que debemos empezar a pensar en estar atentos a una previsión del tiempo que puede llegar a ser complicada.

España en alerta ante la llegada de una nueva DANA

Una nueva DANA pone en alerta a toda España, de la mano de una serie de elementos que serán los que marcarán una diferencia significativa. Este 2024 hemos tenido que afrontar una situación cambiante que puede llegar a ser la que nos afecte de lleno en unos días en los que nos han dado una valiosa lección.

De vivir una sequía en gran parte del territorio a ver la llegada de una DANA que ha dejado rastro, hemos tenido que afrontar un giro radical que hasta el momento nunca hubiéramos pensado que fueran una realidad. Tenemos que empezar a vivir pendientes de una previsión del tiempo que puede traernos más de una sorpresa inesperada.

España se pone en alerta y lo hace de tal forma que expertos como Roberto Brasero no dudan en adelantarse a esta previsión del tiempo que es crucial para todos. Desgraciadamente conocemos el significado de esta DANA que se ha convertido en un básico que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno, con una serie de elementos que acabarán marcando un antes y un después.

Roberto Brasero lo confirma y da la fecha clave

Una noticia que hace referencia a una DANA de Roberto Brasero nos pone, de nuevo los pies en el suelo, explicando en todo momento qué es lo que podemos empezar a esperar en estos días que tenemos por delante. Este experto puntualiza antes que nada qué es este fenómeno para explicarnos qué va a pasar este fin de semana.

Primero de todo, debemos conocer en profundidad este fenómeno: «Esa bolsa de aire frío –la dana- es uno de los ingredientes de las “gotas frías” junto con el viento de levante o la orografía de la zona y precisamente lo que AEMET pretendía es que se usase este concepto, el de dana, que era más técnico, más propio del ámbito propiamente meteorológico y sustituyese al “gota fría” que era un término más popular usado por los medios de comunicación para referirse a las lluvias torrenciales que causaban daños tremendos en el este de España, y que se popularizó durante los años 80 y 90 del siglo XX cuando tuvimos algunas gotas frías muy graves. Es decir, un periódico podría hablar de gota fría (al referirse a daños, víctimas o destrozos de la rieada) pero el meteorólogo en su pronóstico hablaría de DANAS. También aprovechó la agencia estatal y buscó un nombre que homenajease a un meteorólogo español de gran prestigio llamado Francisco García Dana. Los términos del acrónimo se combinaron de la manera idónea para formar el apellido de Paco García Dana a modo de recuerdo y homenaje».

Este fin de semana vamos a tener una nueva DANA: «No todas la danas son iguales, no todas tendrán consecuencias tan graves. Te lo cuento con un ejemplo actual: para este próximo fin de semana los mapas de niveles saltos nos indican la presencia en el suroeste peninsular de un embolsamiento de aire frío aislado de la circulación general: es decir, una dana. La consecuencia será un ambiente más nuboso en Andalucía, con posibles precipitaciones en el sur de la región, y que pueden ser más intensas en el entorno del Estrecho, donde no se descartan que lleguen a ser fuertes y acompañadas de alguna tormenta. Pero de momento no tenemos ningún aviso activado ni puede que se lleguen a activar, y si lo hacen puede que se quede solo en el amarillo y en este caso no creo que lleguen a ser naranjas ni mucho menos que lleguen al nivel rojo como los que tuvimos con la DANA del 13 de noviembre en Málaga por ejemplo. Y esta es la pista fundamental: más que en el nombre (vamos a usar dana cuando tengamos una dana en el mapa) lo que tienes que fijarte es en los avisos: se darán avisos cuando la dana pueda ser más intensa, más fuerte o pueda que generar problemas que aconsejen tomar medidas con antelación. El domingo, por ejemplo, al trasladarse la dada hacia Canarias, deberíamos estar atentos a los avisos en el archipiélago para ese día. Pero sobre todo recordad que no todas las danas son iguales ni todas provocan lluvias torrenciales ni todas las situaciones que propicien van a ser como las de Valencia el 29 O donde se juntaron otras muchas circunstancias que la volvieron excepcionalmente graves».