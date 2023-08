No te pierdas la lista de famosos más odiados del 2023

¿Qué famosos han logrado ganarse el corazón del público para siempre? Hay estrellas internacionales que tienen buena reputación y que han conseguido situarse en una posición muy favorable. Los cantantes, actores y artistas en general viven del público y es necesario que reciban buenas críticas para seguir teniendo proyectos interesantes.

En España hay algunos rostros muy criticados, pero fuera de nuestras fronteras también nos encontramos con una larga lista de celebridades que no son vistas con buenos ojos. A continuación desvelamos algunos nombres de famosos que están en una situación complicada a nivel mediático.

Rauw Alejandro

Rauw Alejandro siempre ha tenido mucho éxito entre el público joven porque su música ha cruzado fronteras. Algunos de sus temas son conocidos a nivel mundial y esto le situó en una posición favorable, pero el paso del tiempo ha hecho que vaya perdiendo puestos y en estos momentos no recibe tanto apoyo. El panorama ha empeorado mucho desde que no está con la cantante Rosalía, pues su ejército de fans es mucho más numeroso y potente. No podemos olvidar que en las últimas semanas se le ha relacionado con la actriz Ester Expósito y estos rumores han aumentado las críticas.

Selena Gómez y Hailey Bieber

El triángulo amoroso protagonizado por Justin Bieber, Selena Gómez y Hailey Bieber sigue dando mucho de que hablar y los últimos acontecimientos no han ayudado a calmar la polémica. Selena y Hailey han publicado una fotografía juntas para demostrar que han olvidado el pasado y que han enterrado el hacha de guerra. La situación era demasiado tensa e incluso Hailey llegó a recibir amenazas muy serias a través de las redes sociales, por eso dio marcha atrás y se acercó a Selena. El problema es que el público está muy polarizado y no acepta que las artistas hayan firmado la paz.

Leonardo DiCaprio

A sus 48 años, Leonardo DiCaprio no ha conseguido ganarse el apoyo del público. Es uno de los actores mejores valorados de Hollywood y tiene a sus espaldas una trayectoria brillante, pero arrastra muchas leyendas que han jugado en su contra y en estos momentos su situación mediática es muy comprometida. Una de las cosas por las que más críticas ha recibido está relacionada con su vida sentimental. Sus rivales aseguran que está obsesionado con la edad y que no quiere que sus novias tengan más de 25 años.

Kendall Jenner y Bad Bunny

Kendall Jenner y Bad Bunny son una de las parejas más sorprendentes de 2023. Los rumores llevaban mucho tiempo sonando con fuerza y a medida que iban saliendo pruebas a la luz tanto uno como otro se adentraron en un panorama bastante complicado. Han recibido muchas críticas y hay muy poca gente que apueste por este amor. Esa es una de las razones por las que ambos se han colado en la lista de rostros más odiados. No podemos olvidar que antes de todo esto Kendall tenía un grupo de seguidores muy potente.

Megan Markle

La duquesa de Sussex, Megan Markle, tampoco ha conseguido ganarse el apoyo del público. Son muchos los que aseguran que ha intentado mostrar una imagen cercana y natural y supuestamente fuera de cámaras es todo lo contrario. Los rumores que giran alrededor de su figura pública cada vez son más contundentes y en estos momentos Megan no es una persona querida.