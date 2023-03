No parece ella: el brutal cambio físico de Rocío Flores por culpa de las operaciones

No hay vuelta atrás. Rocío Flores ha conocido la magia de la cirugía estética y ya no quiere renunciar a los avances de la ciencia para sentirse mejor. Está recibiendo muchas críticas porque sus detractores le acusan de abusar de los quirófanos, pero ella asegura que no se ha hecho “nada raro”. Ha emitido un comunicado en sus redes sociales para explicar la pesadilla que está atravesando por culpa de estos ataques. “Lo más fuerte es que la mayoría son de mujeres”, comenta al respecto.

Rocío Flores se ha sentido en la obligación de contar cuáles son sus operaciones. Quiere aclarar las dudas y que los espectadores dejen de señalarla. Considera que no ha hecho nada malo y está convencida de que todos los retoques están más que justificados. Lo último ha sido ponerse “tres gotitas bótox en la frente” porque no ve de lejos y tenía las arrugas muy marcadas. “Estoy ciega”, ha comentado en tono de humor para intentar quitarle hierro al asunto.

El cambio radical de Rocío Flores

La primera vez que apareció en televisión era solo una niña. En aquella época no le importaba demasiado su imagen y no se sentía presionada, pero después todo cambió. Le empezaron a ofrecer colaboraciones en Instagram y se convirtió en una gran influencer. Actualmente es un rostro de primer nivel y quiere estar a la altura. Por ese motivo se ha sometido a tantos retoques estéticos. Lo ha hecho para hacer bien su trabajo, pero hay espectadores que no le entienden. Critican que ha cambiado demasiado desde que empezó a trabajar en la pequeña pantalla.

“Me asombra tener que estar justificándome todo el rato de todo los tratamientos que me hago. Yo no me estoy haciendo nada raro en la cara”, ha comentado en un tono bastante rotundo. “Soy muy exigente con mi imagen y al estar cada vez más delgada se me marcan más las arrugas. Me he puesto ácido para no tener que estar retocando tanto las fotos”, explica en su cuenta de Instagram. Considera muy injusto que le intenten hacer daño haciendo alusión a un tema tan personal como es el aspecto físico.

El drástico cambio de peso para Rocío Flores

La hija de Antonio David Flores estudió nutrición, así que tiene herramientas suficientes para llevar a cabo una alimentación saludable. Ha perdido mucho peso desde que empezó a trabajar en televisión y también se ha sometido a una operación para cambiar su cuerpo. Pasó por quirófano hace unos meses, cuando todavía se llevaba bien con Olga Moreno. De hecho dieron el paso juntas. Rocío llegó a reconocer que al principio se arrepintió de hacerse esta operación porque las secuelas fueron muy incómodas. Estuvo demasiados tiempo recuperándose y tuvo bastantes dolores.

Nueva pesadilla

Rocío ha sido vetada de Telecinco, pero no tiene ningún problema para seguir adelante porque está triunfando en las redes sociales. Genera ingresos más que suculentos, pero también tiene que pagar un precio bastante alto. Algunos de sus seguidores se creen que tienen derecho a burlarse de ella y le faltan el respecto aludiendo a sus cambios físicos. Ha compartido su drama en Instagram para intentar concienciar y dejar de sufrir por este asunto.