Ni se te ocurra hacer esto si la Policía te para en un control. Lo confirman ellos mismos

Los controles de policía son habituales durante todo el año pero en verano se acostumbra a reforzar los dispositivos al tratarse de periodo vacacional y con susceptibilidad de que los ciudadanos puedan coger más el coche después de haber salido y, en algunos casos, bebido alcohol. Si eres de los que aplica aquello de ‘si bebes no conduzcas’ te contamos lo que no debes hacer si la Policía te para en un control.

La Dirección General de Tráfico ha indicado que reforzará durante las próximas semanas las carreteras de España, donde además de no haber bebido si te vas a poner al volante o al manejo de un vehículo, también repararán en que los pasajeros –y el conductor– lleven puesto de forma apropiada el cinturón de seguridad o que no se use el teléfono móvil mientras se conduce. Todo esto, junto a los radares móviles y otros objetos como drones o incluso helicópteros suman un despliegue total por parte de las autoridades para controlar el tráfico.

Ya sea un control de drogas, alcohol o de otro tipo, la Policía Nacional ha utilizado una de sus armas mediáticas más poderosas, las redes sociales, para, a través de un vídeo, explicar la manera en que deben reaccionar los conductores si se les para en un control, con recomendaciones que ayudan a que el control vaya de manera fluida y que no haya problemas entre la autoridad y el conductor –o pasajeros– del vehículo que ha sido parado.

Cómo comportarse en un control de policía

Las indicaciones de la Policía Nacional se inician en lo básico, y es que cuando veas el control, ya te vayan a parar o no –no lo sabes aún– hay que reducir la velocidad, dando sensación de tranquilidad al volante. Después habrá que seguir las indicaciones de los agentes de Policía o Guardia Civil, siendo la más importante el levantamiento del brazo en vertical, que quiere decir que debes parar el coche. El coche hay que pararlo cerca de los agentes pero siempre manteniendo una distancia de seguridad, pero no hay que bajar del coche, ni siquiera quitarse el cinturón de seguridad, salvo que los agentes lo indiquen específicamente.

Bajar la ventanilla sí será necesario y obligatorio para poder comunicarnos con la Policía, que te pedirá, si se realiza el control, la documentación. Dale lo que te pidan, no más. Puede ser el carnet de conducir, el DNI, los papeles del coche… o todo.

Las manos tienen que estar en todo momento a la vista, para que el Policía se mantenga tranquilo y no tenga sospechas de que puedes realizar alguna acción inesperada y si es de noche es probable que te pidan que enciendas la luz del habitáculo del coche. Si se te pide que bajes del coche como parte del control policial, tienes que mantener la calma hasta que acaben las comprobaciones, si no quieres que la situación vaya a mayores.