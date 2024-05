El motivo por el que Terelu Campos dice que la Reina Letizia le puso «a caldo»

Esta semana ha sido el 20 aniversario de la boda de los Reyes de España. Don Felipe y doña Letizia se dieron el ‘sí, quiero’ en una ceremonia a la que acudieron 1.500 invitados, pero ¿cómo fue la historia de amor de Sus Majestades? Antes de conocer a la madre de sus hijas, Felipe VI era príncipe de Asturias y uno de los herederos más deseados de Europa, por eso había mucho interés por conocer quién era la mujer que ocupaba su corazón. La prensa estaba encima de él y fue Terelu Campos la primera que dio un paso adelante. Recordemos que la hija de María Teresa Campos fue una presentadora muy conocida durante los años 90 y tenía su propio programa en Telemadrid.

Terelu presentó ‘Con T de Tarde’ desde 1994 hasta 2004 y en una de las emisiones se atrevió a dar el nombre de Letizia Ortiz. Antes de estar en Telemadrid probó suerte en TVE, donde coincidió con varias compañeras de la actual reina de España. Campos nunca perdió la amistad con su equipo, por eso le contaron que doña Letizia «le puso a caldo» en maquillaje porque se sintió traicionada. La madre de Alejandra Rubio hizo un juego en directo para destapar la identidad de la persona que le había robado el corazón a don Felipe, algo que no le sentó bien a todo el mundo.

«Hicimos un juego porque al principio teníamos miedo. Un rato antes de comenzar el programa, Rosa Villacastín sabía de la existencia de Letizia, pero en el círculo de ellos no le daban tanta importancia. Aun así comenzaron a llegarnos noticias de que aquello podía ser más serio de lo que pensábamos», comenta la comunicadora. No sabía qué hacer, pero recibió un mensaje de María Teresa Campos animándola a compartir su información con la audiencia y eso es exactamente lo que hizo.

La Reina Letizia se enfadó con Terelu

Terelu Campos siempre ha manejado muy bien los tiempos en televisión y sabía que tenía una información muy jugosa entre manos, pero era un asunto delicado y no podía señalar a una compañera de forma gratuita, por eso jugó con los espectadores. «Hicimos ese juego de nombres de mujeres que empiezan por ‘L’ y mi madre se dio cuenta de que yo sabía el nombre». En lugar de soltar la información, hizo que el público adivinara el nombre de la persona que había conquistado a Felipe VI.

Terelu fue la primera persona en televisión que, mediante indirectas, dijo el nombre de la futura reina de España por primera vez 😂😂😂 👑 #FelipeYLetizia20años

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/7RrHKnhzYe — Telecinco (@telecincoes) May 18, 2024

«Era fin de semana y pensé: yo no entro en directo hasta el lunes. Antes de que lo diga otra persona, voy a arriesgarme». Realmente era una información muy suculenta que iba a terminar trascendiendo en un momento u otro, por eso Terelu llegó a una conclusión: tenía que detonar la bomba, a pesar de conocer al entrono de doña Letizia. «Yo decía: madre mía, el lunes no estoy yo en Telemadrid porque era arriesgarse mucho a decir un nombre que implicaba a una compañera periodista».

Su noticia era correcta y provocó que Casa Real cambiase su hoja de ruta para anunciar el compromiso de don Felipe de forma oficial. «Finalmente, se dio el nombre y esto precipita todo. Yo me levanto el día 1 sabiendo que se va a hacer un comunicado por parte de Zarzuela del compromiso».

La Reina no quería que su secreto viera la luz y mucho menos que lo airease una persona que había trabajado en TVE. «Ese día me puso a caldo en maquillaje de Televisión Española. Lo que ella no sabía es que todavía tenía amigas ahí y me lo contaron», ha declarado Terelu en el programa ‘D Corazón’.

La última llamada de doña Letizia a Terelu Campos

Terelu Campos ha tenido que enfrentarse a uno de los momentos más duros de su vida: la pérdida de su madre, la veterana presentadora María Teresa Campos. Estuvo tan mal que ni siquiera quería coger el teléfono y por ese motivo estuvo a punto de no responder la llamada que le hizo la Reina Letizia. La comunicadora, muy agradecida, desveló que Sus Majestades se habían puesto en contacto con ella para transmitirle el pésame. «Quiero destacar el cariño de los Reyes de España. No sólo nos enviaron al tanatorio una tarjeta dándonos el pésame. Al día siguiente, don Felipe y doña Letizia me llamaron personalmente», comentó.

«Quiero contaros la anécdota que tuve con esa llamada. Horas después de incinerar a mi madre, estaba comiendo con mi familia. Vi que había un número oculto que llamaba varias veces a mi móvil. Le dije a mi prima África que lo cogiera porque ya no podía más. Mi prima descolgó la llamada y dijo que en ese momento no me podía poner y que si le podía decir quién era y qué quería», relató Terelu. «La interlocutora le dijo: «A qué hora puedo volver a llamar. Soy la Reina Letizia»

Terelu aseguró que los Reyes le dijeron «cosas muy bonitas» de María Teresa Campos, sin duda una mujer que hizo historia en los medios de comunicación. «No voy a revelar la conversación, pero sí algo que me dijo la Reina Letizia: Terelu cuánto sentimos la muerte de vuestra madre. Es una de las grandes entre las grandes por lo que ha hecho por las mujeres», declaró la hermana de Carmen Borrego.