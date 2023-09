Metro de Madrid lanza un comunicado ante las quejas de sus usuarios por no haber servicios en sus estaciones

El Metro de Madrid ha lanzado un comunicado ante las quejas de sus usuarios por no haber servicios en sus estaciones. Millones de personas cada día utilizan este transporte público, por lo que las quejas sobre este medio pueden ser enormes, ante la más mínima incidencia. Este comunicado pretende acabar con uno de los elementos que más incidencias y problemas ha generado. Más allá de las ventajas de esta forma de movernos por la ciudad, pueden desaparecer ante unas quejas de usuarios por no haber servicios en alguna de sus estaciones.

El comunicado de Metro de Madrid

Uno de los medios de transporte que más se usan en la capital de España es el Metro. Una forma sostenible y barata de desplazarse que cada día usan millones de personas. Desde hace más de 100 años que da servicio a los madrileños con algunas carencias importantes, una de las más importantes es la ausencia de baños.

Las redes sociales arden ante una serie de elementos del Metro de Madrid que no gustan a sus usuarios. La falta de puntualidad es una de ellas, pero quizás una de las más importantes y relevantes para los usuarios es el hecho de que sus estaciones no tienen baños. Todo aquel que tenga que hacer sus necesidades debe salir para volver a entrar del metro.

Hay algunos mensajes que son realmente duros sobre esta ausencia de baños en las redes sociales. Tal y como dicen algunos usuarios de este medio de transporte: «Yo he visto a gente meando en la vía del metro, y no es broma, porque no podía más. ¿Qué clase de seguridad da que se produzca ese tipo de situaciones al resto de viajeros y al sujeto en concreto? Que cuesta más hacer aseos y mantenerlos, es eso. Como tener personal en urgencias».

Ir con niños pequeños también es un problema: «Pues mi hijo de 7 años se ha tenido que salir con su madre del metro porque tenía que ir al servicio y no hay servicios, debería de pensar un poco más en el viajero, los de metro, para poner maquinistas expendedoras de comida, sí que pueden para sacarte más dinero».

Al parecer todo tiene que ver con un problema de seguridad, pese a que el metro se ha ido ampliando y han aparecido nuevas estaciones, siguen si haber baños. Aunque sí queda un poco de esperanza, tal y como también han reconocido algunos usuarios, en caso de emergencia se puede usar el baño privado de los trabajadores. Es el caso de una mujer embarazada que pudo usar el baño ante una emergencia.