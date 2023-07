La decisión amorosa más drástica de Melanie Griffith: Jamie Lee Curtis, en el punto de mira

La historia de Melanie Griffith y Jamie Lee Curtis sigue generando repercusión y todavía hay muchas preguntas que siguen sin respuesta. En un primer momento todo el mundo dio por hecho que las actrices estaban juntas, pero después se empezó a dudar. Hay una teoría muy extendida que desmiente el romance, pero lo cierto es que no hay ningún dato contrastado porque las protagonistas no hablan claro. Si tenemos en cuenta las declaraciones que han hecho podemos confirmar el noviazgo, pero ¿y si todo fuera un juego para despistar a la prensa?

Melanie Griffith está tomando una serie de decisiones que no han dejado indiferente a nadie. Lo último que ha hecho no tiene vuelta atrás y ha extrañado a todos, pero antes de desvelarlo debemos tener en cuenta un punto importante. Independientemente de lo que haya entre Melanie y Jamie Lee Curtis, ambas son grandes amigas y lo sabe todo una de la otra. Por eso no es extraño pensar que Jaime Lee estuviera al tanto del paso tan importante que ha dado la exmujer de Antonio Banderas.

La última decisión de Melanie Griffith

Melanie sigue jugando con su historia. Fuentes cercanas aseguran que no está saliendo con Jaime Lee, pero sus declaraciones hacen pensar lo contrario. “Definitivamente tengo un prototipo de novia de 40 años en la Sra. Curtis. Ella realmente es todo corazón”, escribió recientemente. Varios medios americanos aseguran que solamente está haciendo referencia a su relación de amistad, pero otros periodistas garantizan que entre ellas hay algo más. Sea como sea, podemos confirmar que Griffith está preparada para empezar una nueva relación amorosa. Ha tomado la decisión definitiva.

¿Qué es lo último que ha hecho la actriz? Una de las muchas razones por las que Melanie es conocida en España es porque estuvo casada con Antonio Banderas. El matrimonio duró 19 años, de 1996 a 2015. Supuestamente seguían siendo amigos, al menos eso es lo que dijo Banderas. “Sí se puede ser un mejor amigo de tu ex”, dijo en una entrevista. Algo ha pasado porque Melanie ha decidido borrarse el tatuaje que tenía en el brazo con el nombre de su exmarido.

El nuevo tatuaje de Melanie

Es posible que Jamie Lee Curtis estuviera al tanto de los planes de Melanie Griffith porque el tratamiento para borrarse el tatuaje de Antonio Banderas es demasiado largo. Ha estado acudiendo a un prestigioso centro en secreto, pero le han pillado. Concretamente ha confiado en la Clínica Dermatología y Medicina Estética Epione de Beverly Hills, un centro muy exclusivo. Han hecho tan buen trabajo que la artista se ha hecho otro tatuaje. Debemos dejar claro que está permitido, aunque hay que seguir las indicaciones de los expertos, por eso es un tatuaje limitado. ¿Qué ha grabado en su piel? El nombre de los cuatro amores de su vida.

¿Qué papel juega Jamie Lee Curtis?

Melanie Griffith ha ido a lo seguro y se ha tatuado el nombre de las cuatro personas que no le fallarán nunca: sus cuatro hijos. A partir de ahora llevará grabado en su piel, en el mismo sitio donde tuvo un corazón dedicado a su exmarido: Jesse, Alexander, Dakota y Stella. Ha elegido un diseño parecido a una sopa de letras. Como decimos, siempre supervisado por un equipo de profesionales. ¿Qué papel a jugado Curtis en todo esto? Antes o después saldrá a la luz toda la verdad y se verán en la obligación de hablar todavía más claro.