A media España no le va a gustar la previsión de la AEMET: hará más frío del habitual

La previsión de la AEMET no le va a gustar a media España, los expertos advierten de que tendremos más frío de lo que sería habitual. Una situación que se alargará en el tiempo y que puede acabar siendo lo que acabe, con un verano que puede acabar siendo lo que marque, una diferencia importante. Respecto a años anteriores en los que la situación se ha ido modificando con el paso del tiempo. De los días en los que las olas de calor llegaban de forma significativa a los que desaparecerán por completo.

Este junio y lo que llevamos de julio hemos tenido un cambio de rumbo que puede acabar siendo lo que marque un verano 2024 con novedades importantes. Estamos viendo llegar unas nubes de tormenta que son casi una constante en estos días en los que realmente parecerá que el tiempo en el que nos movemos en plenamente primaveral. Sin duda alguna un cambio de tiempo para el que debemos estar preparados es lo que vamos a tener esta semana de julio. Hemos empezado un mes en el que nada parece ser como debería, las lluvias acabarán siendo una realidad.

Hará más frío del habitual

El frío será una realidad en estos días de julio, no como en enero, evidentemente, pero los termómetros no van a subir tanto como en años anteriores. Si no que estarán en unas cifras que pueden llegar a sorprendernos, especialmente cuando estamos ante un importante cambio al que debemos enfrentarnos.

Este 2024 parece que vamos hacia una marcada estabilización del tiempo, sin esas subidas y bajadas que acababan siendo una realidad en años anteriores. Especialmente cuando estábamos ante unas olas de calor que convertían estas jornadas a las que nos enfrentábamos en toda una novedad importante.

Sin duda alguna habrá llegado el momento de empezar a pensar en todo lo que está por llegar en este mes de julio que acaba siendo la antesala de algo más. Estaremos preparados para afrontar unos días de vacaciones que nada tienen que ver con lo que esperaríamos. Especialmente con unas altas temperaturas que realmente se plasman en un cambio importante que puede ser el que marque la diferencia.

La AEMET lanza una importante advertencia que debemos tener en cuenta y que quizás hasta la fecha no hemos tenido constancia de ello. Este julio será más frío de lo que nos imaginaríamos. Esta previsión no deja duda de ello.

Media España estará pendiente del cielo en unos días en los que parecerá que el tiempo cambia por momentos y nos alejas de lo que sería habitual, especialmente en estos días en los que tenemos pensadas una serie de actividades al aire libre. La AEMET tiene por delante una previsión que no parece nada buena para tratarse de un verano.

El resumen de esta semana que ha colgado la AEMET en su web no deja lugar a dudas: «Durante la semana del 8 al 14 nos alcanzarán varios frentes, poco activos, que dejarán cielos nubosos en el tercio noroeste y precipitaciones en Galicia y área cantábrica occidental. Al principio de la semana son probables chubascos en el sistema Ibérico y Pirineos, con posibilidad de alguna tormenta ocasional, y durante el resto de la semana la probabilidad de chubascos en estas zonas desciende, pero no se descartan del todo. En Canarias se esperan intervalos de nubes en el norte, con posibilidad de alguna precipitación débil. En el resto predominarán cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas ascenderán entre el lunes y el jueves, y tenderán a descender a partir del viernes. En Canarias ascienden desde el martes hasta el viernes. Predominarán vientos de componentes oeste y norte, con probabilidad de arreciar fuerte durante la segunda mitad de la semana en el Estrecho y Ampurdán».

La semana empezará con el primero de los frentes llegando por el norte: «En la mayor parte del país se prevé tiempo estable con cielos poco nubosos. No obstante, la aproximación de un sistema frontal atlántico aumentará la nubosidad en el noroeste peninsular, con precipitaciones en la segunda mitad del día, más abundantes en el noroeste de Galicia. Asimismo, se desarrollará nubosidad de evolución en interiores del tercio oriental, con posibilidad de chubascos o tormentas dispersos ocasionales, más probables e intensos en el Pirineo. También habrá nubes bajas matinales en el área mediterránea oriental, con posibles lloviznas en el sur del Levante. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte».

Siguiendo con la misma previsión, las temperaturas también acabarán siendo protagonistas: «Probables bancos de niebla matinales en el alto Ebro, zonas del tercio oriental, Cádiz y, durante el día, brumas o nieblas costeras en litorales del sudeste. Las temperaturas máximas aumentarán de forma generalizada, incluso notable en zonas del centro norte peninsular y descenderán en Canarias y litorales de la mitad sur del área mediterránea. Pueden superar los 34 grados en el Guadalquivir, Ebro y valles de la meseta Sur. Las mínimas descenderán en el tercio sudeste y los archipiélagos, aumentando en la mitad norte peninsular y con pocos cambios en el resto».