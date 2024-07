Marta Pombo revela cuál es el truco que usa para distinguir a sus hijas

Este verano está siendo muy especial para Marta Pombo y Luis Zamalloa, ya que quedan solo dos meses para que su familia crezca con la llegada de las mellizas, Candela y María. Este feliz acontecimiento coincide con la proximidad de su primer aniversario de boda, haciendo de este momento una doble celebración. Las nuevas integrantes se llevarán dos años de diferencia con su hermana mayor, Matilda, y su llegada está prevista para finales de septiembre, aunque Marta sospecha que podrían nacer antes.

Marta Pombo, la mediana de las hermanas Pombo, quienes pronto estrenarán la cuarta temporada de su documental en Prime Video, ha compartido sus pensamientos y sentimientos sobre esta emocionante espera. La fecha prevista para el nacimiento de las mellizas es el 30 de septiembre, aunque Marta cree que podrían llegar antes porque embarazos de gemelos suelen adelantarse. «No tengo nada de miedo y me apetece muchísimo», afirma Marta, basándose en su experiencia positiva con el parto de Matilda, que describe como «un sueño». Desea que el parto sea vaginal, pero está abierta a la opción que sea «mejor para ellas».

A pesar de su tranquilidad respecto al parto, hay un aspecto que sí le inquieta: la organización. «Me agobia y me da miedo que me sobrepase la situación porque sé y soy consciente de que va a ser difícil», admite Marta en su cuenta oficial de Instagram. Reconoce que le cuesta delegar y aceptar ayuda, un desafío que está decidida a superar para manejar mejor la situación una vez que las mellizas lleguen.

¿Cómo diferenciará Marta a sus dos hijas?

Marta y su marido, a quien cariñosamente llama Zama, han ideado un truco para distinguir a sus bebés en las ecografías. «Ellas son mellizas, están en su propia bolsa, como si fuese una cunita. Las bolsas no pueden intercambiarse de sitio, así que siempre hay una que está más a la izquierda, que esa es Candela, y otra a la derecha, que es María. Noto más a María que a Candela», explica Marta. Esta diferenciación ha sido clave para seguir el desarrollo de cada una de las mellizas de manera individual.

El embarazo de las mellizas ha sido algo diferente para Marta en comparación con el de Matilda. «Todo me pesa más y tengo dolores de espalda», comenta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marta Pombo (@mpombor)

Sin embargo, su mayor preocupación no es física, sino emocional. Marta ha hablado abiertamente sobre la depresión posparto, reconociendo que es algo impredecible debido a los cambios hormonales. Su experiencia previa con la depresión, aunque no relacionada con la maternidad, le ha brindado una perspectiva valiosa sobre cómo abordar cualquier señal de problemas emocionales. «No me da miedo pedir ayuda, si veo algún atisbo de que algo no va bien, pido ayuda rapidito», afirma delante de sus seguidores.

Mara Pombo y Luis Zamalloa, un matrimonio perfecto

La vida de Marta y Zama está a punto de cambiar con la llegada de Candela y María, pero su amor y compromiso como pareja y padres les proporcionan una base sólida para enfrentar los desafíos que puedan surgir. La influencer cree que gracias a su marido ha mejorado mucho como persona. Siente que ahora respira mucho más tranquila, pues ha dado carpetazo a miedos e inseguridades.

La versión más humana de Marta puede verse en ‘Pombo’, el documental de Amazon Prime que ya va por la tercera temporada. «Es como una montaña rusa, el principio es maravilloso, y no me extrañó nada porque yo soy una persona a la que le gusta mucho llamar la atención y que no le importa ser el centro de atención o captar miradas, soy extrovertida, así que no me importó. Es verdad que luego llega un pico en el que valoras más la privacidad que tenías antes y ahí sí que hay un pequeño bajón», responde cuando le preguntan por su experiencia con la fama.

Una estrella llamada Marta Pombo

Desde que está con Luis, Marta se muestra mucho más natural. Es algo que ha aprendido desde el estreno de la primera temporada de ‘Pombo’, pues en la serie pudo presumir de su verdadera identidad.

«Es que antes hasta en redes sociales era un personaje mucho más forzado, pero porque vivíamos la subida máxima de la montaña rusa y todo era una sobreexaltación. Me superó el personaje que había creado y dije: no puedo seguir a este nivel y que la gente me exija siempre ser esta persona», empieza diciendo durante su última entrevista en ‘Glamour’.

Con el paso del tiempo se ha convertido en un personaje que genera mucho interés, así que muchos periodistas se ponen en contacto con ella para pedirle exclusivas.

«Es verdad que cuando empiezas a decir que no, empiezas a parecer la mala o que ya no eres tú misma, la de antes. Pero es que igual no quiero ser la de antes, pero es donde quiero estar. Ha sido difícil, sobre todo en mi entorno cercano, donde he dejado de ser la buena, la que siempre decía que sí a todo. Pero me mantuve y ahora estoy en el punto en el que quiero estar», responde cuando le piden que reflexione sobre su éxito mediático.