Mario Picazo se la juega y lanza la fecha exacta del fin del bloqueo atmosférico, ¿buenas noticias?

Mario Picazo se adelanta al resto de los expertos y pone fecha al fin del bloqueo atmosférico, se la juega para arrojar algo de luz a este problema. Estamos viviendo uno de los periodos de sequía más grande de este siglo, con cifras que nos traslada a un invierno de lo más seco y con unas temperaturas por encima de lo normal en España.

El anticiclón se ha convertido en un elemento que parece que no quiere abandonarnos, llevamos con él varios meses y lo peor podría estar a punto de llegar. En un mes de febrero totalmente anómalo, las cifras hablan por sí solas.

Lanza la fecha exacta del fin del bloqueo atmosférico

Uno de los máximos expertos en el estudio del tiempo, Mario Picazo, ha querido dar un poco de luz a una situación que pone los pelos de punta. El cambio climático ya parece que es una realidad, si nos fijamos en el invierno o en los inviernos que estamos viviendo últimamente.

Este invierno apenas ha hecho frío, un anticiclón nos ha acompañado durante gran parte de este periodo. Desde Navidad, a excepción de los Reyes con el regalo de una buena nevada y de la borrasca Juan que dejó un mal tiempo propio del mes de enero. El resto de los días hemos batido récords.

Un potente anticiclón nos ha dejado temperaturas que están por encima de lo que sería habitual. La última semana del mes de enero tradicionalmente ha sido la más frío del año, pero este 2024 hemos estado con temperaturas hasta 10º por encima de lo que sería habitual en esta temporada.

Si el año 2023 se cerró con un balance que lo coloca entre los más cálidos de la historia, el 2024 apunta ya maneras y eso que solo llevamos un mes y poco más. Las cifras no son nada buenas si las comparamos con años anteriores, algo que está dejando varios récords.

Mario Picazo ha sido uno de los primeros que ha dado un poco de aire a esta situación. Ha puesto fecha para el fin del bloqueo atmosférico, un dato en el calendario que quizás no nos guste. Llega un cambio a la vista, aunque quizás esté más lejos de lo que podríamos imaginar. Este es el pronóstico del tiempo que nos espera para estos días.

Mario Picazo se la juega con este pronóstico

Mario Picazo ha intentado realizar un pronóstico en el que pone fin a esta terrible situación que estamos viviendo. Estamos ante un cambio de ciclo que quizás nos cueste un poco más de asimilar. No hace frío, aunque ese invierno convertido en primavera que estamos viendo, puede desaparecer en cualquier momento.

Tal y como nos advierte Picazo: “La situación de bloqueo anticiclónico se prolonga este mes de febrero que acabamos de estrenar. De momento no parece que frentes o borrascas vayan a ser noticia y tampoco que las temperaturas vayan a cambiar excesivamente durante lo que queda de semana. Tendremos que esperar hasta entrada la semana que viene para ponerle fin al anticiclón estancado que tenemos sobre nosotros.”

La previsión parece que no trae buenas noticias, de forma inmediata: “La situación de estabilidad marcada por un robusto anticiclón que abraza gran parte del suroeste de Europa y una dorsal que se extenderá por nuestra geografía durante el fin de semana, se traduce en tiempo estable con temperaturas que van a seguir bien por encima de los valores promedio para estas fechas. Aire no tan frío, buenas horas de insolación y en general poco viento van a ayudar a generar días agradables. No vemos precipitaciones significativas desde hace ya días y no parece que de momento vayan a llegar esta semana. Para la recta final de la semana que viene podríamos ver la llegada de un frente Atlántico que podría traer las primeras precipitaciones a la península.”

Tendremos que esperar una semana más para poder ver llegar un cambio que será especialmente bienvenido por todos. Según picado hay otro factor clave para sentir este invierno de lo más especial: “En el apartado de viento estos próximos días destaca el viento de levante en el estrecho, aunque irá remitiendo durante el fin de semana, la tramomtana en el extremo norte de Cataluña y Baleares y el viento del este en Canarias. Este último mantiene activo un largo episodio de calima que mantiene las islas envueltas en arena suspendida desde hace ya más de una semana.”

Las temperaturas seguirán siendo especialmente altas para esta época del año según Picazo: “Aunque las temperaturas han bajado algo en algunas zonas de España, siguen estando bien por encima de la media de estas fechas. No van a cambiar mucho a lo largo de la semana, lo que quiere decir que seguiremos viendo valores llegando o superando los 20 grados en algunas zonas de la península y Baleares pero también en Canarias. Desde la costa Cantábrica hasta el sudeste los valores de las temperaturas diurnas seguirán siendo suaves. Incluso las mínimas en muchas capitales se van a quedar por encima de los 5 grados y tampoco vemos heladas en ninguna de las habitualmente frías. Eso no quieta para en algunas poblaciones del interior pensinsular, sobre todo en la mitad norte veamos algunos valores negativos.”