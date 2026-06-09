Mario Picazo advierte de lo que está por llegar a España: el cambio de tiempo que afectará a gran parte del país

El cambio de tiempo que afectará a gran parte del país obliga a activar las alertas, Mario Picazo lanza esta importante previsión del tiempo para España. Nuestro país se prepara para lo peor y lo hace de tal forma que deberemos estar preparados para afrontar una serie de cambios que pueden ser esenciales y que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado que fueran una realidad. Son tiempos de estar muy pendientes de un tiempo que puede darnos alguna que otra sorpresa inesperada. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos a merced de una situación clave.

Esta llegada de cambio en el tiempo, nos la anticipa un Mario Picazo que puede acabar de darnos un ambiente totalmente diferente. Una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Es hora de saber qué nos estará esperando en este día en el que quizás nadie hubiera imaginado un destacado cambio de tendencia que puede ser esencial y que hasta la fecha no sabíamos.

Lo que está por llegar a España

España se prepara para un verano que puede ser el que batamos todos los récords, habidos y por haber. En especial, cuando descubrimos que apenas ha empezado este cambio de tiempo ya nos damos cuenta de lo que podríamos conseguir en breve.

Es hora de saber qué puede pasar cuando el tiempo nos advierte de que estamos llegando a un punto de no retorno. Mario Picazo no duda en darnos algunos detalles de un cambio de tiempo que puede ser esencial en estos tiempos que corren.

Este verano deberemos estar preparados para afrontar todo tipo de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. En unos días en los que realmente podremos empezar a tener en consideración algunas situaciones del todo extremas. En especial, si descubrimos que estaremos ante un cambio de tendencia en el cielo.

De estas jornadas en las que hemos tenido que empezar a pensar en cambiar de planes o buscar una alternativa a estos días en los que quizás salir de casa se convierte en un problema. Es hora de prepararnos para lo peor, de la mano de una situación extraordinaria que puede ser esencial que tengamos en consideración.

Mario Picazo lanza esta advertencia por un cambio de tiempo que nos afectará

Nos afectará de lleno en estos días en los que quizás tendremos que empezar a pensar en determinadas situaciones del todo inesperadas. Mario Picazo se adelanta a la AEMET y nos explica lo que nos espera en breve, con una clara advertencia ante lo que está por llegar.

Tal y como nos explica desde el canal de El Tiempo: «El arranque de la semana seguirá marcado por la presencia de aire más frío en el norte peninsular, lo que puede favorecer la formación de más nubes y algunas precipitaciones. No van a ser muy copiosas y afectarán principalmente a las comunidades del norte, desde las zonas del norte de Galicia, pasando por las comunidades del Cantábrico, hasta los Pirineos. Esas lluvias se extenderán entre el lunes y el martes, pero para el miércoles ya nos quedaremos con un tiempo más estable en la mayoría de las regiones y con buenas horas de insolación, dado que ya nos acercamos al solsticio de verano».

Siguiendo con la misma explicación: «El fin de semana podría llegar con tiempo más inestable si se acaba cumpliendo la predicción de una posible DANA que llegaría por el suroeste de la península. De ser así, entre el viernes y el domingo tendríamos precipitaciones tormentosas, localmente intensas, en zonas de Extremadura, del oeste de Andalucía y de otras provincias del noroeste y del centro peninsular. Buena parte de la actividad tormentosa llegará durante la segunda mitad del día, mientras que en el resto de España los cielos estarán más despejados, sin descartar alguna nube de evolución por la tarde».

Pero antes de estas lluvias abundantes, deberemos estar preparados para unos cambios en el tiempo que pueden ser esenciales que tengamos en consideración: «Ya se ha notado cómo las temperaturas han ido subiendo este fin de semana y, a lo largo de la semana, lo harán aún más. Aunque arrancamos la semana con valores de temperatura máxima casi el doble en el suroeste que en el norte, a lo largo de la semana irán subiendo progresivamente. En el sur se espera que lleguen a rondar los 40ºC en zonas del valle del Guadalquivir, mientras que en el norte las máximas subirán situándose cerca de los 25ºC en algunas zonas de la costa cantábrica».

Estas altas temperaturas pueden ser claves que tengamos en consideración antes que nada: «Destacan también las mínimas que, en muchas capitales de la mitad sur peninsular, se quedarán con valores de noches tropicales e incluso, en algunos casos, se acercarán a valores de noches ecuatoriales en parte debido a las elevadas temperaturas del agua del mar que ya se registran en el Mediterráneo y Atlántico».