María Isabel asusta a sus fans con su última publicación: «Ten cuidado»

María Isabel López Rodríguez ganó mucha popularidad a raíz de su participación en el festival de Eurovisión Junior que se celebró en 2004. Se convirtió en una de las artistas más importantes de nuestro país. Muchos le siguen relacionando con su gran éxito, aunque detrás de ella hay grandes momentos profesionales que no han dejado indiferente a nadie. Todo esto ha hecho que el público le reciba con los brazos abiertos en Instagram. En las últimas horas ha generado una polémica que ha preocupado al público. María Isabel está muy orgullosa de su aspecto físico y ha compartido un rasgo que le caracteriza: las pecas. «Fui una ambiciosa, todas para mí», ha comentado al respecto.

La cantante tiene pecas en la espalda, en el abdomen, en el pecho y en los hombros. Su querido público le ha lanzado una advertencia y le ha recomendado que se ponga en manos de profesionales. Es mejor prevenir que curar y sus fans le han aconsejado que tome consciencia de lo que está pasando lo antes posible. «Ten cuidado con los lunares vigílatelos», escribe un usuario. Otro ha añadido: «Las pecas no son buenas para la piel. Vigílatelas» y el último concluye: «Podrían ser peligrosas, las tienen en un sitio muy peligroso».

María Isabel está atravesando uno de sus momentos personales más plenos, pero hace unas semanas compartió con su querida audiencia que había tenido un problema de salud. Según contó, sufrió una intoxicación que le dejó fuera de juego. «Estaba ida, con sudores horribles, la barriga descompuesta y vómitos. No sabía que una intoxicación era así ¡Qué mal por Dios!. Es el primer día desde que tengo a Daliana que me quedo en la camita, pero es que soy un pañuelo, de verdad», narró con total naturalidad.

Los apoyos que ha recibido la cantante

Una vez más, la ganadora de Eurovisión Junior ha dividido al público. A raíz de la polémica de sus pecas, no son pocos los que se han puesto en contacto con María Isabel para intentar tranquilizarla. Es cierto que gran parte del público piensa que debería hacerle una consulta a su médico, pero el resto considera que no hay que sacar las cosas de contexto antes de que sea demasiado tarde.

«Yo también tengo un montón de pecas y siempre todo el mundo cuando me ven en verano me dicen tía, tienes un montón de pecas! Y mi modo es…y tú pelo en la cabeza y dientes en la boca. Es como tan obvio y tan absurdo hacer los comentarios como si fuese algo malo tener pecas», le ha escrito una seguidora. Hay que tener en cuenta que el artista acaba de atravesar un bache de salud y necesita estar tranquila, por eso está recibiendo muestras de apoyo.

¿Cómo ha cambiado la vida de María Isabel?

Todavía sigue presente en los medios de comunicación, pero la vida profesional de María Isabel ha dado un giro. En su momento fue una de las cantantes más famosas de nuestro país, tanto es así que Ayamonte, su ciudad natal, le nombraron hija predilecta y le dedicaron una estatua. La fama del artista cruzó fronteras y pronto llegó a América. No fue su único éxito. Un año después de ganar el festival de Eurovisión recibió una oferta para viajar a Japón y a Estados Unidos, donde apareció en programas como ‘Sábado Gigante’ o ‘La Flaca’.

Su popularidad llegó hasta tal punto que Antena 3 le propuso protagonizar una película. El proyecto se llamó ‘Ángeles S.A’ y María Isabel no solo ocupaba el personaje principal, también puso su voz para darle forma a la banda sonora del largometraje. Durante los meses de grabación compartió escena con rostros tan conocidos como Anabel Alonso, Pablo Carbonell y Óscar Casas.

La vida actual de María Isabel ya no es igual, aunque tiene exactamente el mismo talento. La artista ha sido madre de una pequeña llamada Daliana, fruto de su historia de amor con Jesús Marchena. Fue en agosto de 2022 cuando la pareja usó las redes sociales para anunciar la noticia. «Nos sentimos realmente bendecidos y estamos viviendo sensaciones únicas, ¡y las que nos quedan!»

El último mérito de María Isabel

La última vez que vimos a María Isabel en televisión fue para participar en el programa ‘Bailando con las estrellas’, concurso que terminó ganando. Este premio fue una sorpresa para muchos, incluso para la propia cantante. Recordemos que competía con Adrián Lastra, un actor que poco a poco fue demostrando que tenía una gran destreza en la pista. Por eso, después de recibir el trofeo María Isabel declaró: «Os juro por mi hija que no me lo creo, no pensé que me lo iba a llevar yo. Se lo dije a Adri porque se lo merece muchísimo, al igual que todos mis compañeros que hemos luchado por lo mismo».