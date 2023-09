La mansión de uno de los míticos bailarines españoles sale a la venta. El precio no deja indiferente a nadie

Todo el mundo sabe que Antonio Ruiz Soler, más conocido como Antonio El Bailarín, fue uno de los artistas más reconocidos de España. A lo largo de su brillante trayectoria hizo grandes inversiones y logró amasar una gran fortuna gracias a su astucia en los negocios. Recientemente ha salido a la luz una información que le sitúa en el centro de la noticia: han puesto a la venta su mansión. El precio que piden ha llamado poderosamente la atención, pero antes de desvelarlo debemos tener en cuenta algunos datos.

Antonio compró la casa con una gran ilusión y después de mucho esfuerzo. Le puso el nombre de El Martinete. Está ubicada en Puerto Banús (Marbella), en primera línea de playa y rodeada de unas fuertes medidas de seguridad. Estos aspectos han hecho que los actuales propietarios no estén dispuestos a bajar el listón: quieren que les den lo que pide y están dispuestos a esperar. Tanto es así que también han puesto el inmueble en alquiler.

El precio de la mansión

La exclusiva vivienda está situada en la mejor zona de Marbella, pero ese no es su gran valor. Lo más importante es que es la única mansión que tiene una piscina en cuyo fondo hay una serigrafía de Pablo Picasso. Los muros de esta casa han sido testigo de grandes fiestas y han recibido a invitados muy ilustres. Todo esto ha hecho que los dueños de la mansión de Antonio El Bailarín pidan 30 millones de euros. El precio no es apto para todos los bolsillos, por eso no descartan alquilarla. En este caso habría que pagar entre 35.000 y 80.000 euros mensuales, dependiendo del mes.

Esta exclusiva villa ha presenciado momentos que han pasado a la historia de la crónica social. Antonio siempre estuvo muy bien rodeado, tanto que fue capaz de conseguir que Picasso participase en el diseño de su hogar. El inmueble esconde una historia formidable.

Todos los lujos de El Martinete

La mansión se llama El Martinete y ya se ha convertido en un icono para la alta sociedad de Marbella. Solo unos pocos, los más populares y poderosos, han tenido oportunidad de entrar dentro, pero todo el mundo coincide en lo mismo: es impresionante. Está contribuida sobre un terreno de más de 4.000 metros cuadrados. La vivienda tiene dos plantas, un sótano y un enorme solárium, además de dos chalets completamente independientes.

Lo mejor de la mansión de Antonio

Por si lo anterior fuera poco, toda la villa tiene vistas al mar y capacidad para acoger a 16 huéspedes. La casa principal disfruta de cinco dormitorios. Este inmueble cuenta con 120 metros cuadrados y en todas las habitaciones hay baño privado y vestidor. Los dos chalets independientes no se quedan atrás: tienen jacuzzi y espacio para seis personas. Las tres propiedades están rodeadas por un inmenso jardín con piscina y una zona de balneario.

Antonio Ruiz Soler ha vivido grandes experiencias aquí y este aspecto ha sumado muchos ceros a la operación. No estamos hablando de un hogar cualquiera, estamos hablando del hogar de una estrella.