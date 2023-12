Si hablamos de Salvador Vicent quizá haya gente que no sepa a quién nos estamos refiriendo, pero si nombramos al mítico Mago Yunke todo el mundo piensa en la misma persona. Ha ganado en tres ocasiones el Campeonato Mundial de Magia y ahora aterriza en ‘Pasapalabra’ dispuesto a ofrecer su versión más desconocida. Tiene mucha experiencia en la pequeña pantalla, de hecho ha trabajado con Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ y tiene mucha repercusión en las redes sociales. Es uno de los mejores ilusionistas de nuestro tiempo y disfruta de un talento especial para conectar con la audiencia.

El gran mérito del Mago Yunke es que es el autor de todos sus trucos. Los piensa, los diseña y los produce y nunca tienen en cuenta que algo pueda salir mal. Esa es la clave de su éxito y el motivo por el que su fama ha cruzado fronteras. Es un gran admirador de Leonardo da Vinci, a quien dedica muchos de sus espectáculos. Descubrió que tenía un talento especial a los 7 años y desde entonces no ha dejado de experimentar. Construyó su taller de magia en el taller que regentaba su abuelo y no dejó de luchar por alcanzar su meta.

El Mago Yunke conquista a la aristocracia

El Mago Yunke ha explicado en varias entrevistas que creció en un pequeño pueblo de Castellón, así que no tenía demasiados recursos para hacer realidad su trabajo. En este sentido su abuelo jugó un papel fundamental porque era herrero y le proporcionaba mucho material. Sin embargo, no hubo ningún obstáculo capaz de borrar su sonrisa y nunca se cansó de luchar. Gracias a este espíritu de superación ha actuado en los mejores escenarios y ha conquistado a la aristocracia.

El artista consiguió una mención honorífica de La Familia Real de Mónaco y ahora ha aceptado la propuesta de Roberto Leal y participará en ‘Pasapalabra’ en calidad de invitado. Los fans del programa están encantados con esta noticia y deseando que interprete uno de sus números y deje a todos sin palabras. El espacio es uno de los productos más exitosos de Antena 3, así que Yunke tendrá oportunidad de promocionar sus nuevos proyectos.

El episodio que cambió su vida

El Mago Yunke, durante una entrevista en ‘Diez Minutos’, explicó cuál había sido el momento que le animó a perseguir su objetivo de convertirse un artista de la ilusión. «Desde muy pequeño. Cuando tenía 7 años me hicieron un efecto de magia que me gustó muchísimo. Eran unos puntos que aparecían y desaparecían de unos palillos de madera. Me impactó tanto, que empecé a buscar gente que pudiera ensañarme trucos de magia. Ahí empezó todo», explica. Afortunadamente contó con el respaldo de su familia y pudo llevar a cabo todos sus planes, algo que ha merecido la pena porque en la actualidad es una estrella internacional.

Yuke tiene dos hijos

Hay algo que Yuke a le gusta todavía más que hacer magia: Disfrutar de su familia y pasar tiempo de calidad con sus hijos. «Cuando no soy mago soy algo muy bonito: padre de Joel y Adrián, mis dos hijos de trece y once años. Estoy separado y me gusta pasar el tiempo con ellos, jugar, escucharles y aconsejarles», desveló durante la intervención mencionaba anteriormente. Ahora tendrá oportunidad de ampliar esta postura en ‘Pasaplabra’.