Lo que debes saber si vas a hacer topless como Aitana en la playa

Como cada temporada de verano, no se hacen esperar las fotografías de las famosas que toman sol sin la parte superior del bikini. La cantante Aitana fue una de las últimas en optar por esta moda; y si estás pensando en seguir la tendencia de celebrities como ella, te nombramos lo que debes saber si vas a hacer topless.

Debes saber que hay peligros concretos que les pasa a las mujeres que se exponen a los rayos del sol sin la parte superior. Esto es indispensable porque, con la adrenalina de quitarse parte del traje de baño, algunas se olvidan de aplicar las cremas solares.

Lo que debes saber si vas a hacer topless

Una piel más fina y sensible

No sólo la capa superficial de la zona del pecho es más fina que la de otras partes del cuerpo humano, sino que naturalmente recibe menos radiación ultravioleta que los brazos o el rostro. Como consecuencia de ello, es una zona mucho más sensible y vulnerable.

Es decir, la misma exposición a los rayos solares que no supone ningún problema en otras partes del cuerpo sí afectará a tu pecho. Por eso es imprescindible ponerte protector solar para evitar quemarte. Quedarte dormida sin el sujetador del bikini podría resultar catastrófico.

Luego, no puedes olvidar que las quemaduras en el pecho son más molestas que las que se generan en brazos y piernas. Y por esto puede producir más dolor que en otras zonas por culpa de la exposición al sol.

Los profesionales de la salud avisan que una piel quemada es una piel cuyo ADN está dañado. Como este órgano tiene memoria, seguramente el paso del tiempo hará que aparezcan en ella todo tipo de inconvenientes. Desde arrugas hasta pérdida de elasticidad.

¿Cómo cuidarte de los rayos solares si haces topless?

La recomendación es aplicar un protector solar alto y de amplio espectro, con SPF 50+; y reaplicar cada vez que te bañes. Generalmente estos cosméticos son resistentes al agua, pero con el sudor y la toalla perderás un porcentaje de la protección.

Esto no quiere decir que no tengas que aplicar este protector si no haces topless. Queda claro que la crema debe ponerse en todo el cuerpo tengamos el traje de baño o no. Además se recomienda estar a la sombra y no tomar el sol en las horas centrales del día, aunque es verdad que es complicado porque son las horas que solemos ir a la playa.