Llega a Galicia una nube de humo de los incendios de Canadá

Una gran nube de humo procedente de los incendios de Canadá ha llegado a la costa gallega. De hecho, se ha podido ver a simple vista en los cielos de la región.

Las partículas en suspensión producidas por los fuegos del país norteamericano han cruzado el océano atlántico y han llegado a Galicia formando una gran nube.

Esta nubosidad se sitúa en las capas más altas de la atmósfera y no supone ningún riesgo para la población. Así lo han indicado los expertos citados por Europa Press.

Pese a que lo tildan de «anécdota», desde Meteogalicia han puesto en valor la tecnología actual, que permite visualizar dónde se encuentran estos humos y el recorrido que previsiblemente harán.

El observador europeo Copernicus muestra que esta nube de humo se mantendrá en el cielo del norte de España durante al menos dos días más, pero irá desvaneciéndose con el paso de las jornadas.

#Copernicus for #AirQuality monitoring

⁰ In recent weeks, #Canada🇨🇦 has been plagued by fires which are affecting air quality in multiple cities

⁰ #CopernicusAtmosphere #CAMS forecast for the next few days shows aerosols moving from #Quebec to Europe🇪🇺 across the North Atlantic pic.twitter.com/RFXwSFg1CI

— Copernicus EU (@CopernicusEU) June 26, 2023