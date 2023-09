Confesiones inesperadas El lado más íntimo de David Beckham: desvela qué es lo que le provoca su trastorno obsesivo compulsivo

A sus 47 años, David Beckham se ha dado cuenta de que no hay nada mejor que dar naturalidad a las cosas, por eso no esconde que padece un Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC). La primera vez que habló de ello fue en 2006 y sus declaraciones tuvieron mucha repercusión. El problema es que Beckham siempre ha tenido una vida frenética y cargada de actualidad, así que hay confesiones que inevitablemente caen en saco roto. Por eso hay parte del público que está tan sorprendido. El lado más personal del exfutbolista ha salido a la luz y sus fans quieren saberlo todo.

El trastorno que tiene David Beckham es muy versátil, a cada uno le puede dar por una cosa, pero a él le ha dado por el orden. Asegura que cuando su familia está durmiendo se dedica a organizar la casa a su manera para poder dormir plácidamente. Eso es lo peligroso. El TOC afecta a las conductas y puede llegar a ser muy complicado. De hecho Beckham ha reconocido que ha pensado ponerse en tratamiento porque le resulta bastante incómodo.

Las declaraciones de David Beckham

Seis años antes de retirarse del fútbol, Beckham empezó a dar una serie de entrevistas que le acercaron a los espectadores. En una de ellas confesó que padecía un trastorno y dio muchos detalles que le humanizaron. Explicó que no era perfecto y que tenía problemas, como todo el mundo.

“Yo tengo un conflicto interno. Antes de dormir todo debe estar ordenado en línea recta y las cosas siempre deben ser pares. Cuando meto los refrescos en la nevera, deben ser números pares, si son impares quito uno y lo meto en un armario distinto. Si voy a un hotel, antes de relajarme tengo que poner todos los panfletos y los libros que haya en la habitación dentro de un cajón. Todo debe estar impecable”.

El TOC que padece el exjugador de fútbol poco a poco ha ido alterando sus costumbres. Recientemente ha protagonizado un documental en Netflix donde profundiza sobre este asunto. Ha admitido que no puede dormirse hasta que su casa está perfecta. Perfecta según su punto de vista, pues tampoco deja que nadie le lleve la contraria o le intenta ayudar. “Cuando todos están en la cama, yo doy vueltas por la casa. Limpio las velas usadas, enciendo los interruptores para que queden correctamente alineados y me aseguro de que todo esté ordenado”.

Ha tenido problemas con Victoria Beckham

En la serie que grabó para Netflix hay una escena que ha llamado mucho la atención. Aparece discutiendo con su mujer, la mítica Victoria Beckham, pues ella no termina de entender su obsesión por el orden. “Limpio muy bien la cocina, no creo que mi esposa lo aprecie tanto”, comenta el empresario mirando a cámara. No obstante, reconoce que su fijación puede resultar extraña. “Odio bajar por la mañana y que haya tazas y platos sucios. Y es agotador ir alrededor de cada vela limpiándola. Corto la cera de la vela y limpio el vidrio. Esa es mi fobia, que haya una mancha alrededor del interior de una vela. Lo sé, es raro”.

Un trastorno complicado

El deportista británico reconoce que tiene un problema. Su mujer prefiere bromear con el asunto diciendo: “Es tan perfecto”. Sin embargo, él admite que debe cambiar sus hábitos porque le dejan muy desgastado. Siente que debe estar pendiente de todo y en ocasiones es complicado, pues de lo contrario no puede descansar bien.