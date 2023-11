Un joven influencer ha criticado a Pedro Sánchez en un vídeo que ha publicado en su cuenta de TikTok este lunes. En las imágenes que acompañan a estas líneas se puede ver como el autor del vídeo, Antonio Santos Pérez-Roldán, más conocido en las redes sociales como Dollardoradoyt, arremete contra la política fiscal del Gobierno y asegura que subir los impuestos a los ricos es una «medida errónea» que va a adoptar el Gobierno de España.

El joven asegura que, de llegar a producirse este hecho, «los ricos no van a pagar nada, lo harán los pobres, porque los que tienen más dinero se irán del país». Este vídeo se ha viralizado en las redes sociales, donde los internautas han expresado su opinión acerca de este tema. «Qué grande es ese chaval» o «¡Qué alegría ver gente joven española despertando!».

En su publicación, el influencer sostiene que, desde su punto de vista «un aumento significativo en los impuestos de los ricos podría llevar a que éstos decidieran abandonar España en busca de lugares con políticas fiscales más favorables», como viene pasando desde hace tiempo con los creadores de contenido ya que muchos de ellos se han ido a vivir a Andorra para evadir impuestos, como es el caso de Grefg, Rubius o Willyrex.

Pero el vídeo no sólo muestra el enfado del joven con el presidente del Gobierno, sino también su preocupación ante esta migración de individuos de alto poder adquisitivo, que se reflejaría en una carga fiscal aún mayor para la clase media. El propio influencer asegura que no está especializado en política, y ha querido dejar que incluso «le da igual», pero su opinión ha generado debate entre sus espectadores, ya que muchos están de acuerdo con su postura frente a otros que no lo están.

Andorra exigirá el catalán

Andorra exigirá a partir del año que viene que todos sus ciudadanos sepan hablar catalán para optar a residir en el país. Una medida que será de obligado cumplimiento para los nuevos residentes y los que quieran renovar su permiso de residencia. Esto afecta directamente a todos los creadores de contenido que se han desplazado a Andorra para residir y tributar allí.

Para poder seguir viviendo allí será necesario un catalán de nivel A2, en el caso de que no se consiga superar la prueba de nivel, existen otras opciones como hacer un curso de 30 horas en los centros de catalán del país. Esta medida ha provocado la preocupación de La Confederación Empresarial Andorrana (CEA), la cual ha alegado que «puede frenar la mano de obra».