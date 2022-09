Jordi Hurtado habla claro sobre su jubilación

Jordi Hurtado es uno de los presentadores incombustibles de la televisión, el hombre que no ha envejecido en 40 años habla claro de su posible jubilación. Aunque no lo parezca, Jordi Hurtado ha ido acumulando años detrás de las cámaras. En su eterno programa ‘Saber y ganar’, nos regala una sonrisa y sus conocimientos de forma constante. Disfrutamos con él, aunque dentro de poco quizás no volvamos a verlo en la pequeña pantalla. Jordi Hurtado habla muy claro sobre su jubilación, dejando a sus seguidores en shock ante una fecha que es inevitable que llegue.

La jubilación de Jordi Hurtado ya tiene fecha

La edad de Jordi Hurtado no se corresponde con su DNI. Lo hemos visto tantos años en la televisión que parece que el tiempo no haya pasado, aunque en realidad, sí envejece como el resto de los mortales. Su sonrisa es la misma, las gafas las va cambiando y aunque hayan aparecido algunas arrugas nadie diría que este hombre tiene ya 65 años.

Con esos años y el tiempo que lleva trabajando ya podría jubilarse, aunque el presentador dejaría huérfanos a una oleada de seguidores. El programa que ha capitaneado los últimos tiempos no sería el mismo, sin su presencia y voz que han conseguido enamorar a toda la audiencia.

De sus 65 años, los últimos 25 han estado al frente de ‘Saber y Ganar’ un programa que ya ha advertido que no piensa dejar. A pesar de estar ya en edad y tener una carrera ya consolidada, Hurtado ya ha dicho que no quiere ni oír hablar de la jubilación, es más, no quiere por ahora pensar en eso.

Este hombre es uno de los incombustibles de la televisión que no dudará en dejarlo todo en su debido momento. Si su salud de hierro y esa cara que está siempre igual se lo sigue permitiendo, tenemos Hurtado para años. Será un placer seguir viéndolo en la televisión y escuchando su increíble voz.

En ‘La Razón’ Jordi Hurtado ha dado a conocer el secreto para ser el presentador de éxito de un programa durante 25 años: “El secreto es no perder las ganas. Yo me enfrento a cada nueva grabación como si fuera la primera y me vacío por completo en ellas. El programa llega a la gente porque siempre estamos arriba y con ilusión en todas las pruebas.”. De momento, tranquilidad, la jubilación le sigue quedando lejos a este presentador.