La increíble y surrealista combinación que relaciona a Alessandro Lequio con la monarquía británica

Alessandro Lequio tiene un origen aristocrático que lo vincula tanto a la Familia Real Británica como a la española. Nacido en una familia con un rico linaje, Lequio tiene la distinción de estar en la línea de sucesión al trono de ambas monarquías. Popularmente conocido como el conde Lequio, es pariente de Juan Carlos I y siempre que puede sale en su defensa. Recientemente ha desvelado que está en la línea de sucesión al trono de Reino Unido, aunque ostenta el puesto 500.

Los orígenes de Alessandro Lequio se remontan a su abuela, Alessandra Torlonia, quien pertenecía a una de las ramas de la nobleza italiana. Alessandra era descendiente de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia de España, lo que le otorga a Lequio un lugar en la línea de sucesión al trono tanto de España como del Reino Unido. Lequio no posee un título nobiliario oficial, aunque en España se le conocía coloquialmente como el conde al llegar al país.

Recientemente, en el programa ‘Vamos a Ver’, se discutió el estado de salud del monarca británico, Carlos III, quien fue diagnosticado con cáncer. El Palacio de Buckingham emitió un comunicado anunciando que el monarca había comenzado el tratamiento contra la enfermedad. Ante esta noticia, Alessandro expresó su opinión, señalando que la edad avanzada del monarca podría jugar a su favor, permitiendo que el tumor avance lentamente y que pueda tolerar el tratamiento con fuerza.

La conexión de Alessandro Lequio con las monarquías europeas es un hecho interesante que revela su distinguido linaje y su posición en la sociedad aristocrática. A pesar de su reconocimiento en el mundo del entretenimiento, su origen noble le otorga un lugar destacado en la línea de sucesión al trono, tanto en España como en el Reino Unido.

Alessandro Lequio se pronuncia sobre la salud de Carlos III

Alessandro Lequio ha dado la cara por el soberano británico. En los últimos tiempos ha habido muchos rumores, a pesar de que casa real aseguró que la situación estaba controlada. Las imágenes que han salido publicadas demuestran que Carlos III no atraviesa un buen momento, aunque Lequio insiste en que el cáncer que padece está contenido. «La edad del monarca juega a su favor, es lo suficientemente mayor para que el tumor avance despacio y joven para soportar el tratamiento con fuerza», ha declarado en Telecinco.

Después de este comentario, una de sus compañeras de ‘Vamos a Ver’ le ha preguntado en tono de humor: «Tú estas a favor del rey Carlos III, de ahí el motivo de que lleves hoy unos pantalones con cuadros de príncipe de gales, ¿Te los has puesto precisamente en honor al rey?» Lequio, quien siempre se ha caracterizado por ser muy directo, ha respondido: «Sí, me lo he puesto en honor al rey Carlos III de Inglaterra, como muestra de solidaridad y apoyo. Además, soy el número 500 en la línea de sucesión».

Estas declaraciones le han convertido en Noticias y él ha seguido profundizado. «Antes de llegar al puesto 500 que ocupa Lequio, Reino Unido se convertiría en una república o dejaría de ser monarquía. Lequio, y si estás el 500 en la línea de sucesión al trono británico, ¿en el de España?», ha querido saber el presentador de ‘Vamos a Ver’.

Alessandro Lequio y su vínculo con la monarquía española

El colaborador de Telecinco ha declarado: «Creo que en España estoy entre los 30 primeros de la línea de sucesión, que yo sepa no estoy en la línea sucesoria de ninguna monarquía más». Sus compañeros han bromeado diciéndole: «Calienta, que sales». Lequio ha dejado claro que todo esto lo está contando en tono de humor, pues respeta profundamente a la institución y no quiere que nadie se confunda.

El tertuliano llegó a España y durante los años 80 fue uno de los rostros más famosos de nuestro país. Su relación con Antonia Dell’Atte le situó en el centro de la noticia.

La modelo italiana no guardó silencio después de la tormentosa ruptura que tuvo con el colaborador. Dio varias entrevistas y se convirtió en la gran enemiga de Ana Obregón, quien en ese momento le había robado el corazón a Lequio. Juntos tuvieron un hijo llamado Aless que lamentablemente falleció a causa del sarcoma de Ewing. Esta enfermedad es el motor de la Fundación Aless Lequio, donde el televisivo ha invertido mucho dinero para ayudar a familias que están atravesando una situación parecida a la suya.

En estos momentos la relación entre Ana Obregón y Alessandro Lequio está en un punto muerto porque han tenido varios conflictos y el colaborador prefiere guardar las distancias. No obstante, Ana tiene un buen concepto de él y en numerosas ocasiones ha puesto en valor la bonita relación que mantiene con Juan Carlos I. De hecho Obregón insiste en que, cuando estaban juntos, ella habló en varias ocasiones por teléfono con el padre de Felipe VI