El impactante vídeo de Alejandra Rubio discutiendo con su novio

La noche en la que Terelu Campos celebraba sus 57 años, fue más que sonada, pero por el vídeo que protagonizaron Alejandra Rubio y su pareja, Carlos Agüera discutiendo en la calle. Esta pareja empezaba su relación el verano pasado y parecía que las cosas iban mejor que nunca, no obstante, ambos tuvieron un tenso encuentro que ha sorprendido a muchos de sus seguidores.

La pareja se ha mostrado muy unida desde que iniciaron su relación en verano y las cosas parecían ir tan bien entre ellos, que medio años después, se animaban a hacer las maletas para ir a vivir juntos. Ellos, mostraban contentos los pasos que iban dando en su relación con sus seguidores en redes sociales. Además, los hemos podido ver más que enamorados durante estos meses.

El vídeo de Alejandra Rubio y Carlos Agüera discutiendo

Por todo esto, ha sorprendido a muchos ver el vídeo donde la pareja tenía una discusión en mitad de la calle. Si esta discusión es algo puntual por un enfrentamiento de la pareja o si esto ha supuesto una crisis, ha sido motivo de muchos rumores estos últimos días, no obstante, la pregunta que se hacen los seguidores ¿Qué ha podido causar esta discusión entre Alejandra Rubio y su pareja?

En el vídeo se puede ver que la pareja salía de la fiesta de celebración de Terelu para poder hablar en la calle. Parece que Carlos Agüera tenía la intención de irse, pero Alejandra lo paraba para poder hablar. A él, se le podía ver enfadado y parecía que la tensión entre ambos aumentaba.

Alejandra vio las cámaras e intento calmar la situación, no obstante, los argumentos entre ellos continúan y ella, se mostraba afectada por la situación. Esta pelea continuaba hasta que llegaron unos amigos, concretamente Isabel Rábago, que coincidió en ‘Viva la vida’ con Alejandra y su pareja. Esto ponía punto y final a la discusión, Carlos optó por irse y ella se quedaba en la calle.

Las declaraciones de Alejandra

El equipo de investigación de Sálvame pudo saber que la misma Alejandra Rubio afirmó que no pasó nada. «Me parece una tontería enorme, la verdad» apuntaba la misma. También quiso añadir que «es que se ve en las imágenes que estamos hablando, pero no tengo que dar ninguna explicación de mi vida. Está todo bien», así confirmaba que esta discusión entre Alejandra Rubio y Carlos no había sido nada importante para la pareja.

Además, Kike Calleja, que también se encontraba en la fiesta de Terelu, quiso dar su versión de los hechos, para dejar los rumores y el revuelo que el vídeo había provocado atrás. «Tengo muchísima confianza con ella, si ella tiene un problema, me lo cuenta. Me ha prometido que no hay ningún problema entre Carlos y ella, que estaban hablando de un tema ajeno a su relación» declaró de manera rotunda.